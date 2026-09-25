CoinGecko'nun günlük USD verilerine göre, Bitcoin 2026 yılındaki en düşük günlük seviyesini 1 Temmuz 2026'da gördü. Bu tarihte yaklaşık ' 58 bin 600 dolar ' seviyesine kadar düşen popüler kripto para , Ağustos 2026 ortalarına dek yatay seyrini sürdürürken son 1 ayda yükselişe geçerek 86 bin 597 dolarla eylül ayının en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Kripto piyasaları üzerine değerlendirmeleriyle de tanınan ekonomist ve Web3 girişimcisi Efe Bulduk Bitcoin'deki son yükselişe temkinli yaklaşan isimlerden biri . Bulduk, piyasanın güçlü kalması ve Bitcoin'in 79 bin doların üzerinde kapanışlarını sürdürmesi halinde portföyündeki kripto varlıkların ağırlığını artıracağını açıkladı.

Kripto para piyasasında boğa sezonunun başladığına dair sinyallerin henüz yeterince güçlü olmadığını savunarak yatırımcıları temkinli olmaları konusunda uyaran birçok analist olsa da uzmanlar arasındaki yaygın öngörü yükselişlerin devam edeceği yönünde.

CryptoQuant'ın kurucusu Ki Young Ju ise 22 Eylül 2026'da yaptığı X paylaşımında olası Bitcoin boğa döngüsünde eski dönemlerdeki gibi 10 katın üzerinde bir yükseliş beklemediğini ancak 3-5 katlık bir yükseliş üretmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

Ju'nun gerekçeleri şöyle:

Bitcoin piyasasının artık çok daha büyük olması,

Kurumsal yatırımcıların ağırlığının artması,

Gerçekleşen piyasa değerinin yükselerek yeni sermaye girişine işaret etmesi,

Eski Bitcoin balinalarının satışlarının yavaşlaması,

Vadeli piyasalardaki büyük oyuncuların dip seviyelere yakın uzun pozisyon kurması.

Ju ayrıca bir sonraki ayı piyasasının geçmişte görülen yüzde 80'lik çöküşlerden daha hafif olabileceğini düşünüyor.