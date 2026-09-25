Kripto paralara 5 uzmanın gözünden bakış! 4 analist boğa döneminin başladığını öngörüyor
Bitcoin ve toplam kripto para piyasası değerinde yaşanan artış, yatırımcının ilgisini yeniden bu alana çekmeyi başardı. Ağustos ortasında başlayan ve istikrarlı yükselişini sürdüren kripto paraların boğa sezonunu sürdürüp sürdüremeyeceği ve bir sonraki seviyesi merak edilirken, geçtiğimiz hafta kriptonun yönünü değerlendiren 5 uzmanın yorumlarını bir araya getirdik.
CoinGecko'nun günlük USD verilerine göre, Bitcoin 2026 yılındaki en düşük günlük seviyesini 1 Temmuz 2026'da gördü. Bu tarihte yaklaşık '58 bin 600 dolar' seviyesine kadar düşen popüler kripto para, Ağustos 2026 ortalarına dek yatay seyrini sürdürürken son 1 ayda yükselişe geçerek 86 bin 597 dolarla eylül ayının en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ? 5 UZMAN GÖRÜŞÜ
Kripto para piyasasında boğa sezonunun başladığına dair sinyallerin henüz yeterince güçlü olmadığını savunarak yatırımcıları temkinli olmaları konusunda uyaran birçok analist olsa da uzmanlar arasındaki yaygın öngörü yükselişlerin devam edeceği yönünde.
Kripto piyasaları üzerine değerlendirmeleriyle de tanınan ekonomist ve Web3 girişimcisi Efe Bulduk Bitcoin'deki son yükselişe temkinli yaklaşan isimlerden biri. Bulduk, piyasanın güçlü kalması ve Bitcoin'in 79 bin doların üzerinde kapanışlarını sürdürmesi halinde portföyündeki kripto varlıkların ağırlığını artıracağını açıkladı.
CryptoQuant'ın kurucusu Ki Young Ju ise 22 Eylül 2026'da yaptığı X paylaşımında olası Bitcoin boğa döngüsünde eski dönemlerdeki gibi 10 katın üzerinde bir yükseliş beklemediğini ancak 3-5 katlık bir yükseliş üretmesinin mümkün olabileceğini söyledi.
Ju'nun gerekçeleri şöyle:
- Bitcoin piyasasının artık çok daha büyük olması,
- Kurumsal yatırımcıların ağırlığının artması,
- Gerçekleşen piyasa değerinin yükselerek yeni sermaye girişine işaret etmesi,
- Eski Bitcoin balinalarının satışlarının yavaşlaması,
- Vadeli piyasalardaki büyük oyuncuların dip seviyelere yakın uzun pozisyon kurması.
Ju ayrıca bir sonraki ayı piyasasının geçmişte görülen yüzde 80'lik çöküşlerden daha hafif olabileceğini düşünüyor.
Morgan Creek Capital'ın kurucusu Mark Yusko, 23 Eylül 2026'da Coinage'a verdiği röportajda Bitcoin piyasasında satış ağırlıklı dönemin sona erdiğini ve birikim sürecinin başladığını söyledi. Yusko'ya göre bu değişim, Bitcoin'i 250 bin dolarlık yeni zirveye taşıyabilecek daha kalıcı bir yükselişin başlangıcı olabilir.
Yusko, bu görüşünü düşüşlerde alımların güçlenmesine, küresel para arzının genişlemesine ve Bitcoin'in daha yüksek dipler ile tepeler oluşturmasına dayandırdı.
Yusko, 250 bin dolarlık hedef için kesin bir tarih vermedi ve yükselişin kesintisiz gerçekleşmesini beklemediğini vurguladı.
Into The Cryptoverse kurucusu Benjamin Cowen, 25 Eylül'de X hesabından yaptığı paylaşımda Bitcoin'in haftalık kapanışının dördüncü çeyreğin yönünü belirleyebileceğini söyledi.
Cowen'a göre:
- Bitcoin'in Mayıs zirvesinin üzerinde kabul görmesi, boğa senaryosunu önemli ölçüde güçlendirecek.
- Fiyatın tekrar Mayıs zirvesinin altına dönmesi, yükselişin büyük bir "sahte kırılım" olduğunu düşündürebilir.
- Böyle bir durumda dördüncü çeyrekte zayıflık yaşanabilir; ancak bunun mutlaka yılın yeni dip seviyesini getirmesi gerekmiyor.
Cowen bu değerlendirmesinde rakamsal bir fiyat hedefi vermedi ve tahmin yapmak yerine fiyatın kırılım sonrasında gösterdiği davranışa göre hareket edilmesini önerdi.
BitMEX'in kurucu ortağı Arthur Hayes, 21 Eylül 2026 tarihli analizinde Bitcoin'in yönünü yapay zeka sektöründeki borçlanma ve ABD likidite politikaları üzerinden değerlendirdi.
Hayes'in senaryosu şöyle:
- Yapay zeka şirketlerinin bilgi işlem talebi yavaşlarsa veri merkezi ve özel kredi borçlarında sorunlar ortaya çıkabilir.
- ABD yönetimi ya bilgi işlem kapasitesinin son alıcısı olacak ya da zarar gören finans ve sigorta kuruluşlarını destekleyecek.
- Her iki seçenek de daha fazla borçlanma ve para yaratılması anlamına gelecek.
- Artan dolar likiditesi Bitcoin'e ve seçilmiş kripto varlıklara yönelecek.
Hayes, ağustos sonrasındaki dalgalı kripto piyasasının yakında sona ereceğini; sistemdeki dolar miktarı arttıkça Bitcoin ve bazı altcoinlerin yükseleceğini savunuyor.
Yasal uyarı: Bu haberde yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmeler yalnızca genel bilgilendirme amacı taşımakta olup yatırım danışmanlığı veya alım-satım önerisi değildir. Kripto varlıklar yüksek fiyat oynaklığına sahiptir ve yatırılan tutarın tamamının kaybedilmesi riski bulunmaktadır. Yatırım kararları kişisel mali durum, yatırım hedefleri ve risk tercihleri dikkate alınarak verilmelidir. Haberde aktarılan değerlendirmeler ilgili kişilere ait olup bilgilendirme amaçlı derlenmiştir. Haberde yer alan Bitcoin fiyat verileri CoinGecko'dan alınmıştır. Görseller Depo Photos ve takvim.com.tr grafik servisine aittir.