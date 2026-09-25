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Uluslar Ligi'nde zorlu maç! İsveç - Romanya A Spor CANLI YAYIN

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un ilk haftasında İsveç ile Romanya karşı karşıya geliyor. Polonya ve Bosna Hersek'in de bulunduğu grupta mücadele eden iki takım, turnuvaya 3 puanla başlamayı hedefliyor. Daha önce Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde de kozlarını paylaşan iki ülke, bu kez İsveç'in ev sahipliğinde karşılaşacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :25 Eylül 2026 , 18:26
Uluslar Ligi’nde zorlu maç! İsveç - Romanya A Spor CANLI YAYIN

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İsveç ile Romanya Stockholm'de karşı karşıya gelecek. İki takım zorlu randevudan 3 puanla ayrılmak ve iyi bir başlangıç yapmak amacında. Karşılaşmayı Çekya Futbol Federasyonundan Onrej Berka yönetecek.

ASpor CANLI YAYIN

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Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Alanyasporlu Ianis Hagi, Romanya adına mücadele ediyorAlanyasporlu Ianis Hagi, Romanya adına mücadele ediyor

İSVEÇ VE ROMANYA'NIN REKABETİ

İsveç ile Romanya, hazırlık maçları dışında bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. İki takım da bu mücadelelerin 2'sini kazanırken bir karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Eşitlikle biten 1994 Dünya Kupası mücadelesinde ise penaltı atışları sonucunda turu geçen taraf İsveç oldu.
İki ülke arasındaki son iki karşılaşma, 2019 yılında Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynandı. İsveç, sahasında 2-1 mağlup ettiği Romanya'yı deplasmanda da 2-0 yenerek rakibi karşısında iki maçtan 6 puan çıkardı. İki takım, 1994 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde de karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 sona eren mücadelede İsveç, penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi. Romanya ise 1982 ve 1983 yıllarında oynanan Avrupa Şampiyonası eleme maçlarını sırasıyla 2-0 ve 1-0 kazandı.

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İSVEÇ'İN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

İsveç, Romanya maçının ardından 28 Eylül'de Polonya'yı ağırlayacak. İskandinav temsilcisi, 2 Ekim'de Bosna Hersek deplasmanına çıkacak ve 5 Ekim'de Romanya'ya konuk olacak. Kasım ayında oynanacak son iki karşılaşmada ise 14 Kasım'da Bosna Hersek'i ağırlayacak olan İsveç, 17 Kasım'da Polonya deplasmanında grup aşamasını tamamlayacak.

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ROMANYA'NIN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Romanya, İsveç deplasmanının ardından 28 Eylül'de Bosna Hersek'i ağırlayacak. Rumenler, 2 Ekim'de Polonya deplasmanına çıkacak ve 5 Ekim'de İsveç'i konuk edecek. Kasım ayındaki son iki karşılaşmasında 14 Kasım'da Polonya'yı ağırlayacak olan Romanya, 17 Kasım'da Bosna Hersek deplasmanında grup aşamasını noktalayacak.

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İSVEÇ'İN KADROSU

Kaleciler: Melker Ellborg, Viktor Johansson, Noel Tornqvist

Savunma: Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson, Daniel Svensson, Hjalmar Ekdal, Carl Starfelt, Elliot Stroud, Emil Holm, Hampus Skoglund

Orta saha: Lucas Bergvall, Benjamin Nygren, Jesper Karlstrom, Yasin Ayari, Mattias Svanberg, Alexander Bernhardsson, Besfort Zeneli, Sebastian Nanasi, Patrik Walemark

Forvet: Alexander Isak, Viktor Gyokeres, Gustaf Nilsson, Taha Ali

Lucas Bergvall ülkesinin geleceği olarak görülüyorLucas Bergvall ülkesinin geleceği olarak görülüyor

ROMANYA'NIN KADROSU

Kaleciler: Ionut Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru.

Savunma: Andrei Ratiu, Radu Dragusin, Andrei Coubis, Virgil Ghita, Andrei Borza, Andrei Burca, Vladimir Screciu, Matei Ilie, Lisav Eissat.

Orta saha: Tudor Baluta, Darius Olaru, Nicolae Stanciu, Nicusor Bancu, Vlad Dragomir, Razvan Marin, Ianis Hagi.

Forvet: Louis Munteanu, Valentin Mihaila, Florin Tanase, Dennis Man.

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