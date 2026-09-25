Alanyasporlu Ianis Hagi, Romanya adına mücadele ediyor

İSVEÇ VE ROMANYA'NIN REKABETİ

İsveç ile Romanya, hazırlık maçları dışında bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. İki takım da bu mücadelelerin 2'sini kazanırken bir karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Eşitlikle biten 1994 Dünya Kupası mücadelesinde ise penaltı atışları sonucunda turu geçen taraf İsveç oldu.

İki ülke arasındaki son iki karşılaşma, 2019 yılında Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynandı. İsveç, sahasında 2-1 mağlup ettiği Romanya'yı deplasmanda da 2-0 yenerek rakibi karşısında iki maçtan 6 puan çıkardı. İki takım, 1994 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde de karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 sona eren mücadelede İsveç, penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi. Romanya ise 1982 ve 1983 yıllarında oynanan Avrupa Şampiyonası eleme maçlarını sırasıyla 2-0 ve 1-0 kazandı.