Viktor Gyokeres de İsveç'in dünya yıldızı golcülerinden
ROMANYA'NIN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Romanya, İsveç deplasmanının ardından 28 Eylül'de Bosna Hersek'i ağırlayacak. Rumenler, 2 Ekim'de Polonya deplasmanına çıkacak ve 5 Ekim'de İsveç'i konuk edecek. Kasım ayındaki son iki karşılaşmasında 14 Kasım'da Polonya'yı ağırlayacak olan Romanya, 17 Kasım'da Bosna Hersek deplasmanında grup aşamasını noktalayacak.
Radu Dragusin Romanya'nın savunmasında kilit rol oynuyor
İSVEÇ'İN KADROSU
Kaleciler: Melker Ellborg, Viktor Johansson, Noel Tornqvist
Savunma: Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson, Daniel Svensson, Hjalmar Ekdal, Carl Starfelt, Elliot Stroud, Emil Holm, Hampus Skoglund
Orta saha: Lucas Bergvall, Benjamin Nygren, Jesper Karlstrom, Yasin Ayari, Mattias Svanberg, Alexander Bernhardsson, Besfort Zeneli, Sebastian Nanasi, Patrik Walemark
Forvet: Alexander Isak, Viktor Gyokeres, Gustaf Nilsson, Taha Ali
Lucas Bergvall ülkesinin geleceği olarak görülüyor
ROMANYA'NIN KADROSU
Kaleciler: Ionut Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru.
Savunma: Andrei Ratiu, Radu Dragusin, Andrei Coubis, Virgil Ghita, Andrei Borza, Andrei Burca, Vladimir Screciu, Matei Ilie, Lisav Eissat.
Orta saha: Tudor Baluta, Darius Olaru, Nicolae Stanciu, Nicusor Bancu, Vlad Dragomir, Razvan Marin, Ianis Hagi.
Forvet: Louis Munteanu, Valentin Mihaila, Florin Tanase, Dennis Man.