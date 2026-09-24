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Zinedine Zidane'dan Türkiye ve Arda Güler'e övgü! Kylian Mbappe'nin durumunu açıkladı

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de oynanacak Türkiye maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Fransız teknik adam, grip belirtileri nedeniyle antrenmana katılamayan Kylian Mbappe'nin son durumuna değinirken Arda Güler'den övgüyle söz etti. Zidane, Türkiye karşılaşmasına ilişkin beklentilerini de paylaştı.

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Giriş Tarihi :24 Eylül 2026 , 19:40 Güncelleme Tarihi :24 Eylül 2026 , 19:45
Zinedine Zidane’dan Türkiye ve Arda Güler’e övgü! Kylian Mbappe’nin durumunu açıkladı

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Oyun anlayışına ilişkin soruyu yanıtlayan Zidane, "Zidane oyunu diye bir şey yok. Tek bir doğru oyun planı var, o da kazanmak. Yarın herkes Fransa Milli Takımı'nı görecek. Karşımızda Türk Milli Takımı var. Umarım çok güzel bir maç olur" dedi.

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Kylian Mbappe'nin forma giyebileceğini söylediFransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Kylian Mbappe'nin forma giyebileceğini söyledi

MBAPPE'NİN DURUMUNU AÇIKLADI

Kylian Mbappe, grip belirtileri nedeniyle 22 Eylül Salı günü antrenmana katılamadı. Fransız yıldız, 23 Eylül Çarşamba günü takımla birlikte yeniden çalışmalara başladı. Zidane, Mbappe'nin durumunun iyi olduğunu ve ciddi bir sorunu bulunmadığını açıkladı. Fransız teknik direktör, yıldız oyuncunun Türkiye maçında oynamaya hazır olacağını söyledi.

Zinedine Zidane, Arda Güler'i beğendiğini söylediZinedine Zidane, Arda Güler'i beğendiğini söyledi

ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

Zidane, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında da açıklamalarda bulundu. Genç yıldızın performansını beğendiğini dile getiren Fransız teknik direktör, "Arda Güler çok çok iyi bir oyuncu. Real Madrid'de oynadığı için seviniyorum" dedi.

Zinedine Zidane, Türkiye'nin Fransa'ya zorluk çıkarabileceğini dile getirdiZinedine Zidane, Türkiye'nin Fransa'ya zorluk çıkarabileceğini dile getirdi

"TÜRKİYE BİZE PROBLEM YARATACAK"

A Milli Futbol Takımı'nın gücüne dikkat çeken Zidane, ay-yıldızlıların Dünya Kupası performansına da değindi. Deneyimli çalıştırıcı, "Dünya Kupası'nda gruplarda elenmesi beklenmedik bir durumdu. Yarın bize problem yaratacaklardır" sözleriyle Türkiye karşılaşmasına ilişkin değerlendirmesini tamamladı.

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