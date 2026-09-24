Oyun anlayışına ilişkin soruyu yanıtlayan Zidane, "Zidane oyunu diye bir şey yok. Tek bir doğru oyun planı var, o da kazanmak. Yarın herkes Fransa Milli Takımı'nı görecek. Karşımızda Türk Milli Takımı var. Umarım çok güzel bir maç olur" dedi.