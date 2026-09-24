Oyun anlayışına ilişkin soruyu yanıtlayan Zidane, "Zidane oyunu diye bir şey yok. Tek bir doğru oyun planı var, o da kazanmak. Yarın herkes Fransa Milli Takımı'nı görecek. Karşımızda Türk Milli Takımı var. Umarım çok güzel bir maç olur" dedi.
Oyun anlayışına ilişkin soruyu yanıtlayan Zidane, "Zidane oyunu diye bir şey yok. Tek bir doğru oyun planı var, o da kazanmak. Yarın herkes Fransa Milli Takımı'nı görecek. Karşımızda Türk Milli Takımı var. Umarım çok güzel bir maç olur" dedi.
MBAPPE'NİN DURUMUNU AÇIKLADI
Kylian Mbappe, grip belirtileri nedeniyle 22 Eylül Salı günü antrenmana katılamadı. Fransız yıldız, 23 Eylül Çarşamba günü takımla birlikte yeniden çalışmalara başladı. Zidane, Mbappe'nin durumunun iyi olduğunu ve ciddi bir sorunu bulunmadığını açıkladı. Fransız teknik direktör, yıldız oyuncunun Türkiye maçında oynamaya hazır olacağını söyledi.
ARDA GÜLER'E ÖVGÜ
Zidane, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında da açıklamalarda bulundu. Genç yıldızın performansını beğendiğini dile getiren Fransız teknik direktör, "Arda Güler çok çok iyi bir oyuncu. Real Madrid'de oynadığı için seviniyorum" dedi.
"TÜRKİYE BİZE PROBLEM YARATACAK"
A Milli Futbol Takımı'nın gücüne dikkat çeken Zidane, ay-yıldızlıların Dünya Kupası performansına da değindi. Deneyimli çalıştırıcı, "Dünya Kupası'nda gruplarda elenmesi beklenmedik bir durumdu. Yarın bize problem yaratacaklardır" sözleriyle Türkiye karşılaşmasına ilişkin değerlendirmesini tamamladı.