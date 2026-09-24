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Vincenzo Montella'dan istifa imasına flaş cevap! Fransa maçı öncesi dobra konuştu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile oynayacağı karşılaşmada 3 puan savaşı verecek. Kritik mücadele öncesinde Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Salih Özcan, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başarılı futbolcu, Amed Sportif Faaliyetler karşısında alınan mağlubiyeti kendisine bağlayabileceklerini söyledi. İtalyan çalıştırıcı ise istifa imasına karşılık olarak, "Daha açık sorabilirdiniz. Buna alınmazdım" yanıtını verdi.

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Giriş Tarihi :24 Eylül 2026 , 20:43 Güncelleme Tarihi :24 Eylül 2026 , 20:48
Vincenzo Montella’dan istifa imasına flaş cevap! Fransa maçı öncesi dobra konuştu

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'nin Fransa ile karşılaşacağı mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adamın yanı sıra futbolculardan Salih Özcan da basın mensuplarının karşısına çıktı.

Salih Özcan basın mensuplarının sorularını yanıtladıSalih Özcan basın mensuplarının sorularını yanıtladı

SALİH ÖZCAN'IN AÇIKLAMALARI

"KALİTELİ BİR TAKIMIZ"

"Fiziksel ve mental durum iyi. Dünya Kupası'ndan sonra moralimiz bayağı bozuldu, hayal kırıklığı yaşadık ama yeni bir sayfa açmak istiyoruz. İnşallah yarın ilk adımı atarız. Orkun Kökçü, son maçlarda da maalesef sakat sakat oynuyordu. Haplarla, iğnelerle öyle idare etti. Şu anki durumunu tam bilmiyorum, onu doktorlar biliyor. Takım olarak moraller yerinde. Kendimize güveniyoruz. Kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum."

BEŞİKTAŞ'TA DA HER ŞEYİ İYİ GİDİYOR

"Ben süre almasam da kendime güveniyordum. Çalışmaya hep devam ediyordum. Montella da çok süre almasam da arkamda duruyordu, beni destekliyordu. Beşiktaş'ta da her şey iyi gidiyor. İnşallah daha iyi gider. Amed Sportif Faaliyetler maçını benim yüzümden kaybettik diyebiliriz. Böyle şeyler olmamalı ama önümüze bakmak zorundayız. Şimdi önümüzde önemli maçlar var. O sayfayı kapattım. Mental olarak iyi durumdayım. Her maçtan bir şeyler öğreniyorum. İnşallah önümüzdeki zamanlarda daha iyi olacak."

Vincenzo Montella, Fransa maçı öncesi takımına güvendiğini söylediVincenzo Montella, Fransa maçı öncesi takımına güvendiğini söyledi

VINCENZO MONTELLA'NIN SÖZLERİ

ORKUN KÖKÇÜ'YE TEŞEKKÜR

"Çok önemli eksiklerimiz var. Hakan, Kenan, Mert Müldür ve ayrıca Orkun'un da ufak bir sakatlığı var ama ona ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugünlerde bizimle kaldı, yetişmeye çalışıyor. Ama biz listemizde olan bütün futbolculara güveniyoruz. Buradalarsa burayı hak ettikleri için buradalar."

"REKABET ÜST DÜZEYDE"

Dünya Kupası'nda çok büyük bir üzüntü yaşadık. Ama şimdiki zamana geçmişten gelen başarısızlık ve başarıları getirmemek lazım. Gördüğümüz kadarıyla herkes iyi durumda. Güven konusunda da bir sıkıntı yok. Rekabetin üst düzey olduğu bir sektördeyiz. Yarın da o maçlardan birini yaşayacağız.

Vincenzo Montella istifa sorusuna cevap verdiVincenzo Montella istifa sorusuna cevap verdi

"Önümüzde 4 zorlu maç var. Allah korusun olumsuz sonuçlar halinde, baskılara göğüs germek anlamında neler söylersiniz?"

Vincenzo Montella: "Daha direkt sorabilirdiniz. Alınmazdım."

"SORUNLAR YAŞANAN BİR DÖNEMDE GELDİK"

Ben A Milli Futbol Takımı'na çok çok bağlıyım. 21 Eylül'de biz geldiğimizde Avrupa Şampiyonası'na giderken sorunlar yaşayan bir dönemde geldik ve tarihimizde ilk defa birinci olarak elemelerden çıkarak Avrupa Şampiyonası'na gittik. Sonrasında Uluslar Ligi'nde bu seviyeye çıktık. Bunlar çok güzel günlerdi hepimiz için.

"MİLLİ TAKIMDA DEVAM ETMEK İSTEDİM"

Dünya Kupası'ndan sonra herhangi bir şekilde kötü düşüncelere kapılmadım. Tam tersi, çok büyük bir üzüntü içerisinde ayağa kalkmak istedim. Çünkü daha güzel günler yaşayabileceğimizi biliyorum. Belki bu dönemlerde bana farklı farklı teklifler de gelmiştir ama ben hiçbir şekilde onları dinlemedim çünkü kalbimin burada olduğuna inanıyorum.

Ben milli takımda devam etmek istedim çünkü buradaki işimin bittiğine inanmıyorum. Daha başarmamız gereken ve katetmemiz gereken yolun olduğunu düşünüyorum.

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