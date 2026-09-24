Salih Özcan basın mensuplarının sorularını yanıtladı

SALİH ÖZCAN'IN AÇIKLAMALARI

"KALİTELİ BİR TAKIMIZ"

"Fiziksel ve mental durum iyi. Dünya Kupası'ndan sonra moralimiz bayağı bozuldu, hayal kırıklığı yaşadık ama yeni bir sayfa açmak istiyoruz. İnşallah yarın ilk adımı atarız. Orkun Kökçü, son maçlarda da maalesef sakat sakat oynuyordu. Haplarla, iğnelerle öyle idare etti. Şu anki durumunu tam bilmiyorum, onu doktorlar biliyor. Takım olarak moraller yerinde. Kendimize güveniyoruz. Kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum."

BEŞİKTAŞ'TA DA HER ŞEYİ İYİ GİDİYOR

"Ben süre almasam da kendime güveniyordum. Çalışmaya hep devam ediyordum. Montella da çok süre almasam da arkamda duruyordu, beni destekliyordu. Beşiktaş'ta da her şey iyi gidiyor. İnşallah daha iyi gider. Amed Sportif Faaliyetler maçını benim yüzümden kaybettik diyebiliriz. Böyle şeyler olmamalı ama önümüze bakmak zorundayız. Şimdi önümüzde önemli maçlar var. O sayfayı kapattım. Mental olarak iyi durumdayım. Her maçtan bir şeyler öğreniyorum. İnşallah önümüzdeki zamanlarda daha iyi olacak."