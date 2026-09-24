Üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede susma haklarını kullandı. Mahkeme, zanlıların kefaletsiz olarak tutuklanmasına karar verdi.

Sabah'ın haberine göre zanlıların Malmö merkezli bir suç ağıyla bağlantılı oldukları ve "kiralık katil" yapılanması adına hareket ettikleri değerlendiriliyor.

İspanyol basını, üç zanlının İsveç vatandaşı olduğunu ve organize suç ağlarıyla bağlantılarının araştırıldığını aktardı. SUR'un haberinde şüphelilerin Somali kökenli olduğu da belirtildi.

Görgü tanıklarına göre iki saldırgan merdivenlerden restoranın bulunduğu bölgeye indi. Açılan ateşte kurşunlardan biri Yalçın'ın yüzüne isabet etti. Saldırganlar daha sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı.

22 Eylül Salı gecesi saat 22.30 sıralarında Ümit Yalçın, Malaga'nın en yoğun turistik bölgelerinden Muelle Uno'daki bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Varela cinayetinin üzerinden yalnızca birkaç gün geçtikten sonra kent merkezinde yeni bir silahlı saldırı meydana geldi.

MALAGA BU KEZ ÇİNGENE ÜMİT'E SALDIRIYLA SARSILDI

Saldırı sırasında Yalçın'ın yanında bir Türk arkadaşı ile iki kadının bulunduğu, silah seslerinin ardından restorandaki müşterilerin panikle kaçtığı belirtildi. Soruşturma kaynakları ayrıca Yalçın'ın üzerinde yüklü miktarda nakit para bulunduğunu aktardı.

Ağır yaralanan Yalçın, Malaga Bölge Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. İlk saatlerde sağlık durumu kritik olarak değerlendirilirken, operasyonun ardından durumunun stabil hale geldiği ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İspanyol basınının soruşturma kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre saldırıda iki el ateş edildi ancak kurşunlardan yalnızca biri Yalçın'a isabet etti. Mermi yüzünü delip geçti.

Malaga Hükümet Alt Delegesi Javier Salas da Ümit Yalçın saldırısının iki grup arasındaki hesaplaşma kapsamında değerlendirilmesinin ihtimaller arasında bulunduğunu söyledi. Ancak polis, saldırının kesin nedenini henüz kamuoyuna açıklamadı.

101TV, iki grubun uyuşturucu ticareti ve haraç faaliyetleri üzerinden yıllardır çatıştığını ve bu hesaplaşmanın Türkiye sınırlarını aşarak Avrupa'ya, özellikle de Costa del Sol bölgesine taşındığını aktardı.

İspanyol basını, saldırının Daltonlar ve Casperlar olarak bilinen iki Türk suç yapılanması arasındaki uzun süredir devam eden husumet kapsamında işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

101TV, Yalçın'ın geçmişinin İstanbul'daki organize suç soruşturmaları ve Fenerbahçe tribün çevresiyle bağlantılı olduğunu yazdı. Haberde, "Çingene Ümit" lakabının Yalçın'la uzun yıllardır özdeşleştiği belirtildi.

CANER KOÇER CİNAYETİ DE YENİDEN GÜNDEMDE

Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte 2025 yılında Costa del Sol bölgesinde öldürülen Daltonlar yöneticisi Caner Koçer cinayeti de yeniden mercek altına alındı.

101TV, Koçer'in ölümünün iki grup arasındaki çatışmayı daha da derinleştirdiğini yazdı. İspanyol basınında yer alan bazı haberlerde Yalçın'ın Koçer cinayeti sonrasında Daltonlar'ın hedefi haline geldiğine ilişkin iddialar gündeme getirildi. Ancak bu iddiaların İspanyol makamları tarafından kesinleşmiş bir soruşturma sonucu olarak açıklanmadığı belirtildi.

Sabah'ın haberinde ise Koçer'in öldürüldüğü sırada yanında bulunan F.Y.'nin, son saldırıdan bir gün önce Malaga'daki boğa güreşi arenasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı belirtildi. Polis ekiplerinin fotoğrafın çekildiği noktaya yakın otel ve bölgelerde inceleme başlattığı aktarıldı.