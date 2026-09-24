Çingene Ümit’e Malaga’da infaz girişimi: İlk ekip yanlış hedefi vurdu, ikinci ekip saldırdı iddiası
Türkiye’de “Çingene Ümit” lakabıyla tanınan Ümit Yalçın’ın İspanya’nın Malaga kentinde silahlı saldırıya uğraması, İspanya'da günler önce yaşanan başka bir cinayet dosyasını da yeniden gündeme taşıdı. İlk saldırıda 20 yaşındaki Ignacio Varela hayatını kaybederken, birkaç gün sonra bu kez Yalçın, Muelle Uno bölgesinde kurşunların hedefi oldu. İspanyol polisi, peş peşe yaşanan iki olayı soruştururken saldırıların organize suç grupları arasındaki hesaplaşmalarla bağlantısını da araştırıyor.
Malaga'yı sarsan ilk saldırı, 18 Eylül Cuma günü saat 11.40 sıralarında Barcenillas bölgesinde meydana geldi. 20 yaşındaki Ignacio "Nacho" Varela, evinin yakınındaki Plaza Virgen del Rocío çevresinde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.
İspanyol basınına göre Varela, saldırı sırasında koyu renk kıyafetler giyiyor, şapka takıyor ve siyah bir omuz çantası taşıyordu. Polis kaynakları, İsveç bağlantılı organize suç gruplarında benzer çantaların silah taşımak için kullanılmasının saldırganların şüphesini artırdığını belirtti. Üç şüphelinin, Varela'yı kendilerini öldürmek için gönderilen rakip bir tetikçi sandığı değerlendiriliyor.
KURŞUNLARIN ARDINDAN MARKETE SIĞINDI
Varela'ya yakın mesafeden ateş açıldı. Ağır yaralanan genç, saldırının ardından merdivenlerden aşağı inmeyi başardı ve yakındaki bir markete ulaşarak yardım istedi. Sağlık ekipleri tarafından Malaga Bölge Hastanesi'ne kaldırılan Varela, yapılan müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti.
Polis soruşturmasında, Varela'nın sabıkasının bulunmadığı ve organize suç ya da uyuşturucu ağıyla herhangi bir bağlantısının tespit edilmediği ortaya çıktı. Malaga Hükümet Alt Delegesi Javier Salas da genç adamın saldırganlar tarafından yanlış kişi olarak değerlendirildiğini doğruladı.
ÜÇ ŞÜPHELİ AYNI GÜN YAKALANDI
Cinayetin ardından başlatılan geniş çaplı operasyonda üç şüpheli kısa süre içerisinde gözaltına alındı.
İlk şüpheli, saldırının ardından Malaga'nın Capuchinos bölgesinde yakalandı. Polis daha sonra saldırganların kullandığından şüphelenilen bir daireyi tespit etti ve düzenlenen baskında ikinci zanlıyı gözaltına aldı.
Kaçmaya çalışan üçüncü şüphelinin ise kıyafetlerini ve dış görünüşünü değiştirerek polis takibinden kurtulmaya çalıştığı belirlendi. Zanlı, aynı gün saat 23.00 sıralarında Malaga'ya yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Fuengirola'da yakalandı.
İSVEÇ BAĞLANTISI DİKKAT ÇEKTİ
İspanyol basını, üç zanlının İsveç vatandaşı olduğunu ve organize suç ağlarıyla bağlantılarının araştırıldığını aktardı. SUR'un haberinde şüphelilerin Somali kökenli olduğu da belirtildi.
Sabah'ın haberine göre zanlıların Malmö merkezli bir suç ağıyla bağlantılı oldukları ve "kiralık katil" yapılanması adına hareket ettikleri değerlendiriliyor.
Üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede susma haklarını kullandı. Mahkeme, zanlıların kefaletsiz olarak tutuklanmasına karar verdi.
MALAGA BU KEZ ÇİNGENE ÜMİT'E SALDIRIYLA SARSILDI
Varela cinayetinin üzerinden yalnızca birkaç gün geçtikten sonra kent merkezinde yeni bir silahlı saldırı meydana geldi.
22 Eylül Salı gecesi saat 22.30 sıralarında Ümit Yalçın, Malaga'nın en yoğun turistik bölgelerinden Muelle Uno'daki bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğradı.
Görgü tanıklarına göre iki saldırgan merdivenlerden restoranın bulunduğu bölgeye indi. Açılan ateşte kurşunlardan biri Yalçın'ın yüzüne isabet etti. Saldırganlar daha sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı.
KURŞUN YÜZÜNÜ DELİP GEÇTİ
İspanyol basınının soruşturma kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre saldırıda iki el ateş edildi ancak kurşunlardan yalnızca biri Yalçın'a isabet etti. Mermi yüzünü delip geçti.
Ağır yaralanan Yalçın, Malaga Bölge Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. İlk saatlerde sağlık durumu kritik olarak değerlendirilirken, operasyonun ardından durumunun stabil hale geldiği ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Saldırı sırasında Yalçın'ın yanında bir Türk arkadaşı ile iki kadının bulunduğu, silah seslerinin ardından restorandaki müşterilerin panikle kaçtığı belirtildi. Soruşturma kaynakları ayrıca Yalçın'ın üzerinde yüklü miktarda nakit para bulunduğunu aktardı.
DALTONLAR-CASPERLAR HUSUMETİ MERCEK ALTINDA
Ümit Yalçın'ın kimliğinin belirlenmesinin ardından soruşturmanın yönü Türkiye bağlantılı suç gruplarına çevrildi.
101TV, Yalçın'ın geçmişinin İstanbul'daki organize suç soruşturmaları ve Fenerbahçe tribün çevresiyle bağlantılı olduğunu yazdı. Haberde, "Çingene Ümit" lakabının Yalçın'la uzun yıllardır özdeşleştiği belirtildi.
İspanyol basını, saldırının Daltonlar ve Casperlar olarak bilinen iki Türk suç yapılanması arasındaki uzun süredir devam eden husumet kapsamında işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
101TV, iki grubun uyuşturucu ticareti ve haraç faaliyetleri üzerinden yıllardır çatıştığını ve bu hesaplaşmanın Türkiye sınırlarını aşarak Avrupa'ya, özellikle de Costa del Sol bölgesine taşındığını aktardı.
Malaga Hükümet Alt Delegesi Javier Salas da Ümit Yalçın saldırısının iki grup arasındaki hesaplaşma kapsamında değerlendirilmesinin ihtimaller arasında bulunduğunu söyledi. Ancak polis, saldırının kesin nedenini henüz kamuoyuna açıklamadı.
CANER KOÇER CİNAYETİ DE YENİDEN GÜNDEMDE
Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte 2025 yılında Costa del Sol bölgesinde öldürülen Daltonlar yöneticisi Caner Koçer cinayeti de yeniden mercek altına alındı.
101TV, Koçer'in ölümünün iki grup arasındaki çatışmayı daha da derinleştirdiğini yazdı. İspanyol basınında yer alan bazı haberlerde Yalçın'ın Koçer cinayeti sonrasında Daltonlar'ın hedefi haline geldiğine ilişkin iddialar gündeme getirildi. Ancak bu iddiaların İspanyol makamları tarafından kesinleşmiş bir soruşturma sonucu olarak açıklanmadığı belirtildi.
Sabah'ın haberinde ise Koçer'in öldürüldüğü sırada yanında bulunan F.Y.'nin, son saldırıdan bir gün önce Malaga'daki boğa güreşi arenasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı belirtildi. Polis ekiplerinin fotoğrafın çekildiği noktaya yakın otel ve bölgelerde inceleme başlattığı aktarıldı.
İLK SALDIRIYLA ÜMİT YALÇIN PUSUSU ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?
Malaga'da birkaç gün arayla yaşanan iki saldırı, olaylar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı sorusunu da gündeme taşıdı.
Varela'yı öldüren ilk ekibin asıl hedefinin Ümit Yalçın olduğu ve bu girişimin başarısız olmasının ardından ikinci bir ekibin devreye sokulduğu ileri sürüldü.
İspanyol polisinin kamuoyuna açıkladığı bilgiler ise Varela'nın yanlış kişi olarak hedef alındığını doğruluyor. Ancak ilk saldırıyı gerçekleştiren üç şüphelinin asıl hedefinin Ümit Yalçın olduğu yönünde şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.
MALAGA'YA EK POLİS GÖNDERİLDİ
Peş peşe meydana gelen silahlı saldırıların ardından İspanyol hükümeti Malaga'daki güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı.
Javier Salas, organize suç, uyuşturucu ticareti ve silahlı saldırılarla mücadele kapsamında uygulanan Costa del Sol güvenlik planına ek polis desteği sağlanacağını açıkladı.
Polis, Ümit Yalçın'a yönelik saldırının faillerini ve olayın arkasındaki organizasyonu belirlemek için çalışmalarını sürdürürken, Türkiye bağlantılı suç gruplarının Costa del Sol'daki faaliyetleri de soruşturmanın ana başlıklarından biri haline geldi.