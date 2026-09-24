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Jorge Jesus 3 puanla başladı! Portekiz'den tek gollü galibiyet

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup karşılaşmasında Portekiz ile Galler karşı karşıya geldi. A Haber'den yayınlanan ve Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. İşte atılan gol...

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Giriş Tarihi :24 Eylül 2026 , 19:00 Güncelleme Tarihi :25 Eylül 2026 , 00:01
Jorge Jesus 3 puanla başladı! Portekiz’den tek gollü galibiyet

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Maça etkili başlayan Portekiz, rakip kalede baskısını artırdı. Aradığı golü 22. dakikada Joao Felix ile bulan Portekiz, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Galler beraberlik için yüklenirken, Portekiz savunması hata yapmadı. Teknik direktör Roberto Martinez, 67. dakikada oyuna Cristiano Ronaldo ve Gonçalo Ramos'u dahil ederek hücum hattını güçlendirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da fırsatlar yakalasa da skor değişmedi. Portekiz sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak hanesine önemli 3 puanı yazdırdı.

GOL

Portekiz 1-0 Galler

Video Oynatma İkonuVideo Oynatma İkonu Portekiz Joao Felix ile öne geçti

Portekiz Uluslar Ligi'nde Galler ile karşılaştıPortekiz Uluslar Ligi'nde Galler ile karşılaştı

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ile Galler arasındaki mücadele başladı. Lizbon'da oynanan karşılaşmada Portekiz kırmızı, Galler ise sarı-siyah formasıyla sahaya çıktı.

4' Galler maça etkili başladı

Galler karşılaşmanın ilk dakikalarında topa daha fazla sahip olan taraf oldu. Williams, yaptığı iki başarılı müdahaleyle rakip atakları keserken konuk ekibin taraftarları da takımlarına büyük destek verdi.

6' Koumas fırsatı değerlendiremedi

Galler ön alan baskısıyla etkili geldi. Sağ kanattan hareketlenen Daniel James'in ortasında Lewis Koumas, kale önünde gelişine vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.

22' GOL | Portekiz 1-0 Galler

Portekiz, Joao Felix'in golüyle öne geçti. Nuno Mendes'in rakip yarı alanda yaptığı başarılı müdahalenin ardından top Joao Felix'in önünde kaldı.

Ceza sahası dışından yerden sert bir vuruş yapan Felix'in şutunda meşin yuvarlak Ben Davies'in topuğuna çarparak yön değiştirdi. Kaleci Danny Ward'un müdahalesine rağmen top köşeden ağlarla buluştu.

24' Ronaldo'ya büyük destek

Portekiz taraftarları, Sporting'in stadında Cristiano Ronaldo'ya büyük destek verdi. Yıldız futbolcunun topla her buluşmasında tribünlerden tezahüratlar yükseldi.

Ronaldo'nun David Brooks'a kaptırdığı topun ardından ise ev sahibi taraftarlar Galli futbolcuya tepki gösterdi.

30' Lizbon'da tribünler hareketlendi

Jose Alvalade Stadyumu'nda Portekizli taraftarlar Meksika dalgası başlatarak tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu.

34' Nuno Mendes etkili geldi

Portekiz, Nuno Mendes ile ikinci gole yaklaştı. Sol kanattan topu taşıyan Mendes, üst üste yaptığı çalımlarla Gallerli futbolcuları geçerek ceza sahasına girdi.

Son anda araya giren Jay Dasilva, meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

36' Ronaldo'nun frikiği barajdan döndü

Portekiz, Joao Felix'e ceza sahasının hemen dışında Ben Davies'in yaptığı faulün ardından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Cristiano Ronaldo'nun sert şutu barajdan döndü.

37' Ronaldo gole yaklaştı

Portekiz ikinci gole çok yaklaştı. Arka direğe hareketlenen Cristiano Ronaldo, ceza sahasına gönderilen yüksek topa sol ayağıyla gelişine vurdu. Portekizli yıldızın zor pozisyonda yaptığı vole vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından az farkla auta çıktı.

40' Ward gole izin vermedi

Portekiz, Cristiano Ronaldo ile bir kez daha gole yaklaştı. Penaltı noktasının hemen gerisinde topla buluşan yıldız futbolcu, sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaptı.

Kaleci Danny Ward soluna uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

İlk yarı sonucu | Portekiz 1-0 Galler

Karşılaşmanın ilk yarısı, uzatma süresi oynanmadan Portekiz'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekip, Joao Felix'in ceza sahası dışından attığı golle soyunma odasına önde gitti.

İlk 45 dakikada topa daha fazla sahip olan Portekiz, 13 şutunun 2'sinde isabet buldu. Cristiano Ronaldo 5 kez kaleyi yoklarken bunların yalnızca birinde çerçeveyi bulabildi. Galler ise karşılaşmaya etkili başlayıp ön alan baskısıyla pozisyon üretmeye çalışsa da beraberlik golünü bulamadı.

Portekiz - Galler maçı A Haber'den yayınlandıPortekiz - Galler maçı A Haber'den yayınlandı

PORTEKİZ'İN FİKSTÜRÜ

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Portekiz, 2026 yılındaki karşılaşmalarına Norveç deplasmanıyla devam edecek. Cristiano Ronaldo ve arkadaşları, ekim ayında Danimarka ve Norveç ile karşılaşırken kasım ayında Danimarka ve Galler karşısında mücadele edecek.

MAÇ TAKVİMİ

Portekiz, 27 Eylül'de Norveç'e konuk olduktan sonra 1 Ekim'de Danimarka deplasmanına çıkacak. İberya temsilcisi, 4 Ekim'de Norveç'i kendi sahasında ağırlayacak. Kasım ayındaki ilk maçını 14 Kasım'da Danimarka ile sahasında oynayacak olan Portekiz, 17 Kasım'da Galler deplasmanında grup aşamasındaki son karşılaşmasına çıkacak.

Portekiz 27 Eylül'de Norveç'e konuk olacakPortekiz 27 Eylül'de Norveç'e konuk olacak

GALLER'İN FİKSTÜRÜ

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta yer alan Galler, 2026 yılındaki mücadelesine Danimarka deplasmanında devam edecek. Galler, ekim ayında Norveç ve Danimarka'yı ağırlarken kasım ayında Norveç deplasmanına çıkacak ve son karşılaşmasında Portekiz'i konuk edecek.

MAÇ TAKVİMİ

Galler, 27 Eylül'de Danimarka deplasmanında mücadele edecek. Ada temsilcisi, 1 Ekim'de Norveç'i, 4 Ekim'de ise Danimarka'yı sahasında ağırlayacak. Kasım ayındaki ilk maçını 14 Kasım'da Norveç deplasmanında oynayacak olan Galler, 17 Kasım'da Portekiz'i konuk ederek grup aşamasını tamamlayacak.

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PORTEKİZ'İN GALLER MAÇI KADROSU

Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galler karşılaşması için 23 kişilik maç kadrosunu belirledi. İlk aday kadroda yer alan Goncalo Inacio ile Fabio Silva, karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

Kaleciler: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica).

Savunma: Joao Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica).

Orta saha: Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Palhinha (Benfica), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Ruben Neves (Al Hilal), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Real Madrid).

Forvet: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Francisco Trincao (Al Ahli), Francisco Conceicao (Juventus), Goncalo Ramos (Milan), Joao Felix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (Galatasaray).

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GALLER MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSU

Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy'nin belirlediği 28 kişilik kadroda, Portekiz maçı öncesinde üç değişiklik yapıldı. Karl Darlow, Harry Wilson ve Nathan Broadhead'in kadrodan ayrılmasının ardından David Cornell, Charlie Savage ve Joe Taylor millî takıma çağrıldı.

Kaleciler: Danny Ward (Wrexham), Tom King (Everton), David Cornell (Leicester City).

Savunma: Jay Dasilva (Coventry City), Jayden Lienou (Leeds United), Ben Davies (Tottenham Hotspur), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Chris Mepham (West Bromwich Albion), Ben Cabango (Swansea City), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley).

Orta saha: Ethan Ampadu (Leeds United), Josh Sheehan (Bolton Wanderers), Jordan James (Wolverhampton Wanderers), Joel Colwill (Cardiff City), Cameron Congreve (KVC Westerlo), Charlie Savage (Reading).

Forvet: Liam Cullen (Leicester City), Cian Ashford (Cardiff City), Brennan Johnson (Everton), Sorba Thomas (Hull City), Lewis Koumas (Liverpool), Kieffer Moore (Wrexham), Mark Harris (Oxford United), Dan James (Leeds United), David Brooks (Bournemouth), Wes Burns (Leicester City), Joe Taylor (Huddersfield Town).

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