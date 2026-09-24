Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da fırsatlar yakalasa da skor değişmedi. Portekiz sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak hanesine önemli 3 puanı yazdırdı.

İkinci yarıda Galler beraberlik için yüklenirken, Portekiz savunması hata yapmadı. Teknik direktör Roberto Martinez, 67. dakikada oyuna Cristiano Ronaldo ve Gonçalo Ramos'u dahil ederek hücum hattını güçlendirdi.

İlk 45 dakikada topa daha fazla sahip olan Portekiz, 13 şutunun 2'sinde isabet buldu. Cristiano Ronaldo 5 kez kaleyi yoklarken bunların yalnızca birinde çerçeveyi bulabildi. Galler ise karşılaşmaya etkili başlayıp ön alan baskısıyla pozisyon üretmeye çalışsa da beraberlik golünü bulamadı.

Portekiz, Cristiano Ronaldo ile bir kez daha gole yaklaştı. Penaltı noktasının hemen gerisinde topla buluşan yıldız futbolcu, sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaptı.

Portekiz ikinci gole çok yaklaştı. Arka direğe hareketlenen Cristiano Ronaldo, ceza sahasına gönderilen yüksek topa sol ayağıyla gelişine vurdu. Portekizli yıldızın zor pozisyonda yaptığı vole vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından az farkla auta çıktı.

Portekiz, Joao Felix'e ceza sahasının hemen dışında Ben Davies'in yaptığı faulün ardından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Cristiano Ronaldo'nun sert şutu barajdan döndü.

Portekiz, Nuno Mendes ile ikinci gole yaklaştı. Sol kanattan topu taşıyan Mendes, üst üste yaptığı çalımlarla Gallerli futbolcuları geçerek ceza sahasına girdi.

Portekiz taraftarları, Sporting'in stadında Cristiano Ronaldo 'ya büyük destek verdi. Yıldız futbolcunun topla her buluşmasında tribünlerden tezahüratlar yükseldi.

Ceza sahası dışından yerden sert bir vuruş yapan Felix'in şutunda meşin yuvarlak Ben Davies'in topuğuna çarparak yön değiştirdi. Kaleci Danny Ward'un müdahalesine rağmen top köşeden ağlarla buluştu.

Galler ön alan baskısıyla etkili geldi. Sağ kanattan hareketlenen Daniel James'in ortasında Lewis Koumas, kale önünde gelişine vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.

Galler karşılaşmanın ilk dakikalarında topa daha fazla sahip olan taraf oldu. Williams, yaptığı iki başarılı müdahaleyle rakip atakları keserken konuk ekibin taraftarları da takımlarına büyük destek verdi.

UEFA Uluslar Ligi 'nde Portekiz ile Galler arasındaki mücadele başladı. Lizbon'da oynanan karşılaşmada Portekiz kırmızı, Galler ise sarı-siyah formasıyla sahaya çıktı.

Portekiz - Galler maçı A Haber'den yayınlandı

PORTEKİZ'İN FİKSTÜRÜ

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Portekiz, 2026 yılındaki karşılaşmalarına Norveç deplasmanıyla devam edecek. Cristiano Ronaldo ve arkadaşları, ekim ayında Danimarka ve Norveç ile karşılaşırken kasım ayında Danimarka ve Galler karşısında mücadele edecek.

MAÇ TAKVİMİ

Portekiz, 27 Eylül'de Norveç'e konuk olduktan sonra 1 Ekim'de Danimarka deplasmanına çıkacak. İberya temsilcisi, 4 Ekim'de Norveç'i kendi sahasında ağırlayacak. Kasım ayındaki ilk maçını 14 Kasım'da Danimarka ile sahasında oynayacak olan Portekiz, 17 Kasım'da Galler deplasmanında grup aşamasındaki son karşılaşmasına çıkacak.