GOL | İkas Eyüpspor 0-1 Tümosan Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta maçında Tümosan Konyaspor, 13. dakikada L. Claro 'nun kendi kalesine attığı golle İkas Eyüpspor karşısında skoru 1-0’a getirdi.

SON DAKİKA | Nahçıvan Havalimanı'na İran İHA'sı düştü!
Gaziantep FK 0 - 4 Fenerbahçe | ÖZET
ÖZET | Beşiktaş 4 - 1 Çaykur Rizespor
GOL | Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe
