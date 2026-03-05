Askeri Din Özgürlüğü Vakfı'na (MRFF) birkaç gün içinde ordunun her kolundan en az 30 farklı askeri tesise yayılmış 40'tan fazla birimden 110'dan fazla benzer şikayet ulaştı.

ABD ordusunda bir muharebe birimi komutanı, astsubaylara verdiği resmi brifingde İran ile girilen savaşın Tanrı'nın planının bir parçası olduğunu ve Trump'ın İsa tarafından Armageddon'u başlatmak üzere kutsandığını iddia etti.

Ortadoğu'da on binlerce masumun kanına giren İsrail'in en büyük destekçisi ABD, kendi ordusunu dini fanatizmle savaşa motive ediyor. Askeri Din Özgürlüğü Vakfı (MRFF) tarafından belgelenen ve Amerikan ordusunun her kademesine yayılan skandal, savaşın arkasındaki asıl tehlikeli zihniyeti gözler önüne seriyor.

ABD ANA KADEMESİNDE HAÇLI ZİHNİYETİ

Elde edilen bilgilere göre, ABD'de bir muharebe birimi komutanı, astsubaylara verdiği resmi brifingde, İran ile girilen savaşın "Tanrı'nın planının bir parçası" olduğunu iddia etti.

Daha da vahimi, söz konusu komutanın, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İsa tarafından İran'da Armageddon'u başlatmak ve dünyaya dönüşünü işaret etmek için işaret ateşi yakmak üzere kutsandığını" iddia etmesi oldu.

Sadece birkaç gün içinde Askeri Din Özgürlüğü Vakfı'na (MRFF) ordunun her kolundaki komutanlarla ilgili 110'dan fazla benzer şikayet ulaştı. Bu şikayetlerin en az 30 farklı askeri tesise yayılmış 40'tan fazla birimden gelmesi, durumun münferit olay değil, sistematik beyin yıkama faaliyeti olduğunu ispatlıyor.

Şu anda İran savaş bölgesi dışında olan ancak her an cepheye sürülme ihtimali bulunan bir astsubay, 11 Hristiyan, bir Müslüman ve bir Yahudi asker adına yaptığı şikayette kan donduran detaylar paylaştı.

Astsubayın aktardığına göre, komutanlar askerlere bu kanlı savaşın "Tanrı'nın ilahi planının bir parçası olduğunu" dikte ediyor ve İncil'in Vahiy Kitabı'ndan "Armageddon ile İsa Mesih'in dönüşüne" atıfta bulunan alıntılar yapıyor.

Savunma Bakanlığı'nın olası misillemelerinden korkan askerlerin kimlikleri gizli tutulurken, ABD'li muhafazakar figürlerin "Tam olmamız gereken yerdeyiz, diz çökmüş, İsa Mesih'in takdirini kabul ediyoruz" şeklindeki açıklamaları, tehlikeli Haçlı zihniyetinin devletin zirvesine kadar uzandığını gösteriyor.

HEDEF ÖLÜM HÜCRESİ

ABD ordusu dini hezeyanlarla Ortadoğu'ya sürülürken, Gazze'de işlediği soykırımın hesabı sorulmayan İsrail, kirli siyonist emellerini şimdi de İran topraklarına taşıyor. ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş altıncı gününe girerken, Tel Aviv yönetiminin asıl hedefinin bölgeyi tamamen ölüm hücresine çevirmek olduğu anlaşıldı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikastın ardından devlet yönetiminde oluşan zafiyeti fırsat bilen siyonist rejim, İran içinde bir iç savaş planını devreye soktu. ABD medyasında da ifşa olan bilgilere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mossad, terör örgütü PJAK başta olmak üzere çeşitli taşeron yapıları kullanarak İran'ı içeriden çökertmeyi ve Ortadoğu'yu geri dönülemez kaosa sürüklemeyi hedefliyor. Tahran yönetimi ise bu saldırılara karşı "Pişman olacaklar" açıklamasıyla misilleme yeminleri ediyor.

TÜRKİYE SOĞUKKANLI AMA TEYAKKUZDA

Siyonist aklın ve ABD'deki Evanjelik fanatizmin ortaklaşa yürüttüğü İran savaşı, Türkiye'nin ve çevre ülkelerin güvenliğini doğrudan tehdit etmeye başladı. Çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte bölgeden fırlatılan füzeler sınırları aşıyor. Son olarak İran'dan ateşlenen balistik füze, Türk hava sahasına yöneldi ve Hatay semalarında etkisiz hale getirildi.

Hedefin İncirlik Üssü veya Kıbrıs'taki üsler olduğu tahmin edilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaşanan sıcak gelişme hakkında anında bilgilendirildi. Ankara, hudutlarının hemen dibinde kopartılmak istenen "Armageddon fırtınasına" karşı soğukkanlılığını korurken, ittifak dayanışması ve yüksek kararlılıkla kendi ulusal güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Soykırımcıların ve dini fanatiklerin Ortadoğu'yu kan gölüne çevirme planlarına karşı Türkiye, bölgedeki en büyük istikrar adası olarak duruşunu sürdürüyor.