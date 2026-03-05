Sakınan'ın Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği'nde yapılacak aramadan bir gün önce adrese kolluk görevlisi göndererek şüpheli Mehmet Hanefi Sözen ile görüşmesini sağladığı ve arama sonrası bilgisayarlarda profesyonel silme yazılımı tespit edildiği ortaya çıktı.

Sakınan'ın soruşturma sürerken şüpheli Hasan Demir ile 47 bin liralık araç alım satımı yaptığı ve aralarında 449 telefon görüşmesi olduğu belirlendi.

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ın KPSS soru kitapçık ve cevap anahtarlarının imha talimatını vermeden 5 gün önce FETÖ'nün İç Anadolu İmamı Cemil Koca ile 114 saniyelik telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi.

Eski Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan'ın FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantılı eylemlerini detaylandıran iddianamenin ayrıntılarına TAKVİMulaştı.

800 bin adayın katıldığı 2010 KPSS sorularının çalınması ve avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavlarındaki usulsüzlüklerle ilgili soruşturmaları kasıtlı olarak etkisiz bırakmakla suçlanan Sakınan; delilleri yok etmek, soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek ve örgüt üyelerini korumak amacıyla hukuki kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Devlet mekanizmasına sızan FETÖ'nün yargı eliyle korunmaya çalışılma gayretinin yansıması olarak kayıtlara geçen iddianamede, çarpıcı detaylar yer aldı. Sınav sorularının sızdırılmasına dair somut ihbarlara rağmen operasyonları engelleyen Sakınan'ın, delillerin imhasından hemen önce örgütün tepe isimleriyle görüştüğü, şüphelilerle ticari ilişkiye girdiği, arama yapılacak adreslere önceden köstebek gönderdiği ve itirafçıların ifadelerini değiştirerek dosyayı 813 gün boyunca işlemsiz beklettiği tespit edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şadan Sakınan iddianamesinde yer alan dikkat çekici tespitler şunlar…

İMHA TALİMATINDAN 5 GÜN ÖNCE SIR GÖRÜŞME

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ın, 2010 KPSS soruşturmasının en kritik delilleri olan soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının imha talimatını vermeden sadece 5 gün önce, FETÖ'nün İç Anadolu İmamı ve sınav sorularını dağıtan kilit isimlerden Cemil Koca ile 114 saniyelik telefon görüşmesi yaptığı saptandı.

Bu görüşmenin, imha işleminin yukarıdan gelen talimatla gerçekleştirildiğinin en somut delili olduğuna dikkat çekilen iddianamede, "Cumhuriyet Savcısı şüpheli Şadan SAKINAN tarafından yürütülen soruşturmada, soruşturma konusu olan ve suçun en önemli delili niteliğinde bulunan Temmuz 2010 KPSS soru kitapçık ve cevap anahtarlarının imhasına ilişkin olarak ÖSYM Başkanlığına yazmış olduğu 01.03.2012 tarihli müzekkereden 5 gün önce... örgütün 'İç Anadolu İmamı' olarak faaliyet yürüten ve sınav sorularını sınavdan önce dershanelere dağıtan şahıs olarak gösterilen... Cemil KOCA isimli kişiyle 114 saniye süren telefon görüşmesi yaptığı hususunun... dikkat çekici olarak tespit edildiği…" ifadeleri kullanıldı.

SORU HIRSIZIYLA OTOMOBİL ALIŞVERİŞİ

Soruşturma devam ederken FETÖ'cü eski savcının şüphelilerle girdiği ticari ilişkilerin altını çizen iddianame, konuya "Cumhuriyet savcısı Şadan Sakınan ile soruşturmanın sürdüğü dönemde 47.000 TL'lik mal alım satım ilişkisinde bulunulduğu, satış bedeli 47.000 TL olan araç alım satım sözleşmesinin 04 Ekim 2011 tarihinde Ankara 16. Noterliğinde yapıldığı" sözleriyle işaret etti.

Şüpheli Hasan Demir ve eşi Sibel Demir'in KPSS soruşturmasında haklarında işlem yapılan 3227 kişi arasında yer aldığını belirten savcılık, "HTS analizinde Hasan Demir'in kullandığı telefon ile Şadan Sakınan'ın incelemeye tabi telefon numaraları arasında 449 adet irtibatın olduğu" bilgisini kaydetti.

ARAMADAN BİR GÜN ÖNCE KÖSTEBEK GÖNDERDİ

Sakınan'ın, FETÖ'ye müzahir Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği'nde yapılacak aramadan bir gün önce kolluk görevlisini adrese göndererek şüpheli Mehmet Hanefi Sözen ile görüşmesini sağladığı ortaya çıktı.

Delillerin nasıl karartıldığını anlatan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Arama yapılmasından bir gün önce, dilekçenin verildiği 03.09.2010 tarihinde... arama yapılması istenilen adrese giderek inceleme yapmasını ve bahsi geçen binaya girip keşif yaparak şüpheli ile görüşmesini istediği... yapılan arama neticesinde; Yönetim Kurulu Odasında bulunan Samsung 320 GB... hard diskte bulunan bilgilerin... kopyalanan hard disklerin 05.09.2010 tarihinde... inceleme esnasında... 'İşletim sisteminin ilk olarak disk erişilemez' uyarısı verdiği... Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneğinden alınan her üç bilgisayara ait imajlarda da 'eraser' isimli profesyonel ve geri döndürülemez silme işlemi yapabilen bir yazılımın yüklenmiş olduğunun belirlendiği…"

FETÖ İTİRAFINI TUTANAĞA GEÇİRMEDİ

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde soruları cemaatten aldığını açıkça ikrar eden Baki Saçı'nın ifadesini Ankara'da yeniden alan Sakınan'ın, bu kısımları tutanağa geçirmeyerek soruşturmanın örgüt ayağını resmen budadığı belirlendi.

Dosyayı bizzat getirtmesine rağmen 2 yıl 83 gün boyunca toplam 813 gün hiçbir kayıt yapmadan odasında işlemsiz beklettiği vurgulanan Sakınan'ın eylemlerine yönelik iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Baki SAÇI'ya Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde geçen cemaat bağlantısına ilişkin sorular sorulmadığı gibi cemaate yönelik olarak herhangi bir beyan, ifade veya kelimenin de tutanağa geçirilmediği... Yalvaç'taki ifadesindeki atılı suçlamalara ilişkin ikrara yönelik savunmasının aksine, çelişkili bir şekilde soruları para karşılığı almadığı... beyanının alındığı, bu şekilde... cemaat bağlantısı ve soruların cemaat tarafından sızdırılarak dağıtıldığına ilişkin konular göz ardı edilerek... soruşturma kapsamından Gülen cemaati ile ilgili olan kısmın soruşturma kapsamı dışına çıkarılmaya çalışıldığına yönelik izlenim oluştuğu…"

ÖSYM'NİN İPTAL İHTARINA RAĞMEN TAKİPSİZLİK

Şadan Sakınan'ın 2012 Avukatlıktan Hakimliğe Geçiş Sınavı'nda ÖSYM Başkanlığının resmi uyarılarını da dikkate almadığı saptandı. Kurumun sınavın iptal edilmesi gerektiğini bildirmesine rağmen Sakınan'ın yeterli inceleme yapmadan dosyaya takipsizlik kararı verdiğini belirten iddianamede, "ÖSYM Başkanlığı tarafından yaptırılan incelemede sınavın ölçme ve seçme niteliğini kaybetmiş olduğu, bu sebeplerle 6 Mayıs 2012 tarihli Adli Yargı - Avukat 1 sınav sonuçlarının iptali ile yerine eş değer bir sınav yapılmasının uygun olacağı şeklinde görüş dile getirilmesine rağmen Şadan Sakınan ise deliller toplanmadan ve yeterli araştırma yapılmadan kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair kararın görüldü şerhini düştüğü" vurgulandı.

SINAV BELGELERİ BUHARLAŞTI… 'HAS'LARIN KREDİSİNİ 'HAM'LARA ÖDETTİLER

2010 KPSS soruşturmasının dijital delillerini içeren e-posta yedeklerinin ve sınav sorularının ham halini içeren CD'lerin Sakınan döneminde kaybolduğu ve adli emanette bulunamadığı iddianame ile ortaya çıktı.

FETÖ hiyerarşisindeki "haslar" ve "hamlar" ayrımı Sakınan vakasında da kendisini gösterdi. Örgütün üst kademelerinde yer alan "haslar", alt kademedeki "hamları" yıllarca koyun gibi güttüğü sıklıkla belirtiliyordu. FETÖ' mensubu hamların, has FETÖ'cü Sakınan'ın kredi borcunu 'himmet' parasıyla ödediği kaydedildi.

Sakınan'ın Bank Asya'dan çektiği 200 bin liralık kredinin taksitlerinin, himmet topladığı iddia edilen başka kişilerce ödendiği MASAK raporuyla belgelendi.

Finansal bağlantılara dikkat çekilen iddianamede, "Sınav sorularının ham halinin bulunduğu CD'nin de dosya kapsamında bulunamadığı, MASAK tarafından düzenlenen Mali Analiz Raporlarına göre, Şadan Sakınan'ın Kabil Gülal isimli şahısla parasal ilişkilerinin olduğu, bu kişinin Şadan Sakınan'ın Bank Asya Balgat Şubesinden çekmiş olduğu 200.000 TL'lik kredisinin 4 taksitini ödediği, adı geçen şahıs ile Şadan Sakınan'ın yoğun irtibatlarının olması…" denildi.

NE OLMUŞTU

Türkiye'yi sarsan 2010 KPSS eğitim bilimleri sınavında soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'a verilmişti. Yıllarca sürüncemede bırakılan ve delillerin karartıldığı soruşturma, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün devlete sızma stratejisinin en önemli adımlarından biri olarak kabul edilmişti. Soruşturmayı yürüten Sakınan'ın bizzat örgüt üyesi olduğu ve süreci FETÖ lehine manipüle ettiği ortaya çıkmış, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 10 yıldır firari olan ve Gri listede aranan Şadan Sakınan, Ankara'daki hücre evinde dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalanmıştı.