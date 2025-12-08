Trabzonspor, İzmir'de konuk olduğu Göztepe'yi Ernest Muçi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu sezon rakibinin ilk kez evinde yenilmesini sağlayan Karadeniz temsilcisinde gözler Beşiktaş ile oynanacak 16. hafta mücadelesine çevrildi.

Wagner Pina (AA) Teknik direktör Fatih Tekke'yi zorlu randevu öncesinde en çok düşündüren olay, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Paul Onuachu ile direkt kırmızıyla atılan Wagner Pina'nın yerini alacak isimler.