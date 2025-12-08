Fatih Tekke Beşiktaş maçı için çözüm arıyor! Cezalıların yerine kim oynayacak?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'yi yenen Trabzonspor ikinci sıraya yükseldi. Bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, cezalı duruma düşen Paul Onuachu ve Wagner Pina'nın yerine Beşiktaş derbisinde oynayacak isimleri belirleyecek.
Trabzonspor, İzmir'de konuk olduğu Göztepe'yi Ernest Muçi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu sezon rakibinin ilk kez evinde yenilmesini sağlayan Karadeniz temsilcisinde gözler Beşiktaş ile oynanacak 16. hafta mücadelesine çevrildi.
Teknik direktör Fatih Tekke'yi zorlu randevu öncesinde en çok düşündüren olay, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Paul Onuachu ile direkt kırmızıyla atılan Wagner Pina'nın yerini alacak isimler.
OZAN FAVORİ
Başarılı çalıştırıcı, Yeşil Burun Adaları pasaportlu yıldızı Wagner Pina'nın yerine Ozan Tufan'ın oynaması bekleniyor. Göztepe deplasmanındaki oyunuyla yeniden ön plana çıkmayı başaran Ozan'ın ardından ikinci alternatif ise Mustafa Eskihellaç.
Mustafa'nın bu bölgede forma giymesi halinde ise Arif Boşluk sol bekte görev yapacak.
FORVETTE AUGUSTO
Kritik deplasmanda gördüğü sarı kart sonrasında derbide oynama şansını kaybeden Paul Onuachu'nun mevkisinde ki aday var. Danylo Sikan ve Felipe Augusto arasında tercih yapılacak. Tekke'nin Brezilyalı forvete şans vermesi bekleniyor.
GÖZLER YİNE MUÇİ'DE
Trabzonspor'un derbide en güvendiği isim ise Ernest Muçi. Son 3 maçta 5 gole imza atan Arnvut yıldızın kiralık geldiği takıma karşı da ağları havalandırması umut ediliyor.
Yıldız futbolcu yine forvet arkasında serbest rolde konumlanacak.