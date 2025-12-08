PODCAST CANLI YAYIN

Fatih Tekke Beşiktaş maçı için çözüm arıyor! Cezalıların yerine kim oynayacak?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'yi yenen Trabzonspor ikinci sıraya yükseldi. Bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, cezalı duruma düşen Paul Onuachu ve Wagner Pina'nın yerine Beşiktaş derbisinde oynayacak isimleri belirleyecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fatih Tekke Beşiktaş maçı için çözüm arıyor! Cezalıların yerine kim oynayacak?

Trabzonspor, İzmir'de konuk olduğu Göztepe'yi Ernest Muçi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu sezon rakibinin ilk kez evinde yenilmesini sağlayan Karadeniz temsilcisinde gözler Beşiktaş ile oynanacak 16. hafta mücadelesine çevrildi.

Wagner Pina (AA)Wagner Pina (AA)

Teknik direktör Fatih Tekke'yi zorlu randevu öncesinde en çok düşündüren olay, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Paul Onuachu ile direkt kırmızıyla atılan Wagner Pina'nın yerini alacak isimler.

Paul Onuachu (AA)Paul Onuachu (AA)

OZAN FAVORİ

Başarılı çalıştırıcı, Yeşil Burun Adaları pasaportlu yıldızı Wagner Pina'nın yerine Ozan Tufan'ın oynaması bekleniyor. Göztepe deplasmanındaki oyunuyla yeniden ön plana çıkmayı başaran Ozan'ın ardından ikinci alternatif ise Mustafa Eskihellaç.

Mustafa'nın bu bölgede forma giymesi halinde ise Arif Boşluk sol bekte görev yapacak.

Wagner Pina (AA)Wagner Pina (AA)

FORVETTE AUGUSTO

Kritik deplasmanda gördüğü sarı kart sonrasında derbide oynama şansını kaybeden Paul Onuachu'nun mevkisinde ki aday var. Danylo Sikan ve Felipe Augusto arasında tercih yapılacak. Tekke'nin Brezilyalı forvete şans vermesi bekleniyor.

Paul Onuachu (AA)Paul Onuachu (AA)

GÖZLER YİNE MUÇİ'DE

Trabzonspor'un derbide en güvendiği isim ise Ernest Muçi. Son 3 maçta 5 gole imza atan Arnvut yıldızın kiralık geldiği takıma karşı da ağları havalandırması umut ediliyor.

Yıldız futbolcu yine forvet arkasında serbest rolde konumlanacak.

Fırtına ikinciliğe uçtu! Göztepe - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCUFırtına ikinciliğe uçtu! Göztepe - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Fırtına ikinciliğe uçtu! Göztepe - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban'ı resmi törenle karşıladı! Dolmabahçe'de imzalar atılacak
Diploma davasında İmamoğlu'nu terleten "dilekçe" sorusu! "Durumum yok" dediği dönemde FETÖ kolejinde hissesi vardı: TAKVİM belgeledi
Türk Telekom
Orban’dan Türkiye mesajı: “Aynı çizgideyiz barış için işbirliği yapıyoruz”
Başkan Erdoğan Filistinli yönetmen Basel Adra'yı kabul etti!
Futbolda bahis soruşturması: Şüphelilerin ifadesi alınıyor | Ahmet Çakar serbest bırakıldı
İdefix
Başkan Erdoğan özgür Suriye'nin 1. yıl dönümünü kutladı! "Toprak bütünlüğü" vurgusu: Her türlü desteği sağlayacağız
TBMM'deki bütçe mesaisinde Terörsüz Türkiye rüzgarı: Bahçeli ile DEM Partililer tokalaştı
Antalya Serik'te şiddetli deprem | Çevre iller de hissetti: AFAD 4.9 dedi Kandilli 5.2... Uzmanlar ne diyor?
Kartalkaya faciasında ‘altın zaman’ heba edildi: 34 çocuk için 34’er kez müebbet
Çekmeköy'de narkotik operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu! Hainlerin suç dosyası kabarık çıktı
İŞKUR ilanlarını güncelledi: KPSS’siz 68 binden fazla iş fırsatı listede! Hangi meslekler aranıyor?
Monaco maçında sol bek belirsizliği! Galatasaray'ın yıldızları o formaya aday
Cevdet Yılmaz TBMM'de açıkladı: "Teklif tam anlamıyla bir istikrar ve refah bütçesidir"
"Arınamayan" CHP'de iç savaşın ayak sesleri! "Kılıçdaroğlu ihraç edilsin" diyenlere makam mevki | 10 vekil sonrası bir çağrı daha
Suriye nasıl bir beladan kurtuldu? Esad'ın gizli kayıtları çıktı: Guta'ya lanet olsun katledilmeyi hak ettiler | "Botokslu Putin" bombası
Suriye'deki devrimin birinci yılında Şara'dan Emevi Camisi'nde kardeşlik mesajı!
Fenerbahçe yeni askerini buldu! Transfer Manchester United'dan gelecek
Soğuk dalga güçleniyor! Sarı kodlu kar ve fırtına alarmı verildi! İstanbul buz kesecek