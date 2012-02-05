SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler TFF 1. Lig Haberleri

Akhisar'da sessizlik

TFF Bank Asya 1. Lig'de playoff hesapları yapan Akhisar ile Boluspor maçında gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaşıldı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Şubat 2012
Akhisar’da sessizlik

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Bank Asya Birinci Lig'de dün gündüz oynanan maçta Akhisar Belediye ile Boluspor golsüz berabere kaldı.. 33 puana sahip iki takım da maça temkinli başladı..

İKİ TAKIM DA 34 PUANDA
Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda iki takım da net gol pozisyonlarına giremedi. Karşılaşmanın ikinci yarısı biraz daha hareketliydi.. Gol için iki takımın da risk aldığı ikinci yarıda da gol gelmedi ve taraflar 1 puanla maçı tamamladı. Bu haftaya girerken eşit puanda bulunan Boluspor ve Akhisar Belediyespor puanlarını 34'e yükseltirken, Bolu 3. sıradaki, Akhisar Belediye ise 4. sıradaki yerini korudu.

BOLUSPOR ÇOK HIRÇINDI!
Boluspor 5 sarı kart görürken, Akhisar Belediye ise kart görmeden maçı tamamladı.

AKHİSAR SAKARYA'YA GİDİYOR
Bank Asya 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor evinde Gaziantep Büyükşhir Belediye ile karşılaşacak. Akhisar Belediye ise Sakaryaspor deplasmanına konuk olacak.





Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Özlem Çerçioğlu CHP’den istifa etti: Aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır | AK Parti Kongre Merkezi’ne geldi
Rezan Epözdemir TAKVİM’in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Takas İstanbul
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Özgür Özel’e Murat Kapki ve Mücahit Birinci yanıtı: CHP yalan iddiaların merkezi oldu
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş: 25 yılda 1 asırlık icraat! | Özgür Özel’e tepki: Posta güvercini
Okan Buruk’tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11’ini belirledi
Türk Telekom
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’dan Takvim’e Terörsüz Türkiye mesajı: Pazarlık yok al-ver yok
İsrail’de ordu ile hükümet birbirine girdi! Ben Gvir ve Katz Genelkurmay Başkanını hedef alıyor
Güney Kıbrıs’ta 29 yıllık provokasyon! Türk bayrağını indirmeye kalkan Solomos Solomou’nun heykelini diktiler
AK Parti 24’üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!
Emekliye yüzde 10.56 zam hesabı geldi! Merkez’den SSK,BAĞKUR’a tam isabet tahmin! Ocak 2026’da en düşük 17.170 TL maaş...
Fenerbahçe’den bir bomba daha! Kerem’den sonra sıra onda
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı! Sıkı para politikası devam edecek
Solskjaer’den sürpriz karar! İlk 11’ini belirledi
Memura emekliye yüzde 5.30 enflasyon farkı! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! Polis, öğretmen meslek meslek 2026 maaş listesi
Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska’da bir ilk
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı | İşte hakimliğin karar yazısı
Trump kartları açtı! Alaska’da Putin’e yapacağı teklif ortaya çıktı
Çanakkale’de 22 milyonluk itfaiye aracı yangınlarda İtfaiye Müdürü Olcay Runa’nın villasına gitti! Alevler hem üç evi hem de aracı küle çevirdi