Akhisar’da sessizlik

Bank Asya Birinci Lig'de dün gündüz oynanan maçta Akhisar Belediye ile Boluspor golsüz berabere kaldı.. 33 puana sahip iki takım da maça temkinli başladı..Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda iki takım da net gol pozisyonlarına giremedi. Karşılaşmanın ikinci yarısı biraz daha hareketliydi.. Gol için iki takımın da risk aldığı ikinci yarıda da gol gelmedi ve taraflar 1 puanla maçı tamamladı. Bu haftaya girerken eşit puanda bulunan Boluspor ve Akhisar Belediyespor puanlarını 34'e yükseltirken, Bolu 3. sıradaki, Akhisar Belediye ise 4. sıradaki yerini korudu.Boluspor 5 sarı kart görürken, Akhisar Belediye ise kart görmeden maçı tamamladı.Bank Asya 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor evinde Gaziantep Büyükşhir Belediye ile karşılaşacak. Akhisar Belediye ise Sakaryaspor deplasmanına konuk olacak.