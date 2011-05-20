Bandırma’ya rakip Sakarya oldu

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Bank Asya 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği playoff yarı finalinde Sakaryaspor, Bugsaşspor'u penaltılarla 5-4 (6-5) yenip finale yükseldi. 31'de Gürhan'la öne geçen Bugsaş, 38'de Yasin'e engel olamadı: 1-1. Normal süre ve uzatmada eşitlik bozulmayınca seri penaltılara geçildi.



FİNAL PAZAR GÜNÜ 19.00'DA

Sakarya, Berat, Selim, Şaban, Yunus ve Mesut ile 5'te 5 yaptı. Bugsaş'da ise Abdullah, Yaşar, Mehmet ve Necdet'in gollerinden sonra Ömer'in topu direkten döndü. Maçı 6-5 noktalayan Sakarya, pazar günkü finalde Bandırma ile karşılaşacak.