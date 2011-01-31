Freddy Adu bombası

Kulüp sportif asbaşkanı Bekir Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Ümit Kayıhan'ın isteği doğrultusunda transferde görüşmelerde bulunduklarını belirterek, ''Bu anlamda ABD Milli Takımı'nda da forma giymiş Adu ile bağlantıya geçtik. Yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Dün akşam İstanbul'a getirdiğimiz oyuncuyu bugün sağlık kontrolünden geçirdik. Adu ile resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma imzaladık. Eğer her iki taraf sezon sonunda memnun kalırsa satın alma opsiyonunu kullanarak kadromuza katacağız'' dedi.Belçika'nın Charleroi takımından gurbetçi futbolcu Erdem Şen ile de anlaşmaya vardıklarını kaydeden Mete, ''Erdem, 21 yaşında defansif oynayan bir oyuncu. Kendisi ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Uzun yıllar takımımıza katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Bu iki oyuncu Süper Lig yarışında bize büyük katkı sağlayacaktır'' diye konuştu.Mete, Adu ve Erdem'in bu akşam Rize'ye gelerek yarın çalışmalara katılacağını, çok iyi bir santrfor oyuncusu bulmaları halinde de transfer edeceklerini sözlerine ekledi.