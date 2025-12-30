CHP'li Kuşadası Belediyesi işçilere Noel Baba kostümü giydirdi!

Yol yapım işini üstlenen firmaya 52 milyon 719 bin TL'lik borcunu ödemediği için icralık olan Kuşadası Belediyesi'nin "Noel Baba" tutkusu alaya alındı. Borç nedeniyle icralık olan Kuşadası Belediyesi, yılbaşı süslemeleriyle kamuoyunun tepkisini çekti. Belediyeye ait çöp kamyonlarının yılbaşı temasıyla süslenmesi ve bazı belediye çalışanlarına Noel Baba kıyafeti giydirilmesi, "öncelik" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

VATANDAŞ "İSRAF" DEDİ

İddialara göre belediye, borçlarını ödeyemediği için icra süreciyle karşı karşıya kalırken, yılbaşı etkinlikleri kapsamında yapılan süsleme ve organizasyonlar vatandaşlar tarafından israf olarak değerlendirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, belediyeye ait araçların süslenmiş halde dolaştığı ve çalışanların Noel Baba kostümüyle görev yaptığı görüldü.