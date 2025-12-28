PODCAST CANLI YAYIN

Murat Kekilli 'Biz Bize' programında Gazze’deki zulmü haykırdı!

İşgalci İsrail’in yaptığı soykırımı müziğiyle dünyaya duyurmaya çalışan Murat Kekilli, “Katleden devlet olmaz! Ucunda ne olursa olsun Filistin’in yalnız olmadığını haykıracağım” dedi.

A Para'da Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen "Biz Bize"ye bu hafta şarkıcı Murat Kekilli konuk oldu. Filistin'e gösterdiği destekle adından söz ettiren Kekilli, "Yıkılsın İsrail şarkısı 2010'larda kafamda şekillenmişti. Çünkü İsrail, her Ramazan Gazze'ye girip bomba atıyordu. Çoluk çocuk katledip çıkıyordu. Çok düşündüm, çok sorguladım. Sanatın da bu konuda inisiyatif almadığını gördüm. Aradan zaman geçti bu şarkıyı besteledim. Çok sevildi ama keşke bu şarkıyı yapmama gerek kalmasaydı. Katleden devlet olmaz! Vicdanı olan herkesin benim gibi düşüneceğini sanıyordum öyle olmuyormuş. Artık birilerinin susmaması ve Allah'tan korkması lazım. Bu sorumluluğu aldım, ucunda ne olursa olsun oradaki insanların yalnız olmadığını her platformda haykırdım" dedi.

'3 KATINI TEKLİF ETTİLER'
Başına gelen bir olaydan da bahseden Kekilli, "Moskova'dan 2016'da konser teklifi aldım. Meğer İsrailli bir ailenin düğünüymüş. Ücretimin 3 katını teklif ettiler. 'Trilyonlar da verseniz gelmem. Filistin'e bedavaya giderim' dedim. Nasip olursa onların özgür oldukları günü göreyim, oraya bedava giderim" şeklinde konuştu.

