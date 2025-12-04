Güçlü kadroya rağmen o dizi 5. bölümde erken final yapıyor
Sakıncalı dizisi için şok bir final kararı alındı! Özge Özpirinçci ve Salih Bademci gibi sevilen isimleri ikinci kez bir araya getiren yapımın macerası, ne yazık ki ekranlarda çok kısa sürecek.
Dizi, beklenmedik bir şekilde 5. bölümde final yaparak izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor.
REYTİNGLER BELİRLEYİCİ OLDU: ERKEN FİNAL KARARI
Geçtiğimiz hafta çekimlerine ara verilen ve geleceği reytinglere bağlanan "Sakıncalı" dizisi, beklenen sonuçları alamadı. Geçtiğimiz gün ortaya kulis bilgilerine göre sabah saatlerinde açıklanan 3. bölüm reytingleri, kanal yönetiminin final kararını tetikledi.
-
Puanlar Yetersiz Kaldı: Dizi, beklenen izlenme oranlarına ulaşamadı.
-
Hızlı Karar: 3. bölüm reytinglerinin hemen ardından, yapımın 5. bölümle sona ermesine karar verildi.
-
Ekibe Bilgi Verildi: Final kararı, kısa bir süre önce dizinin tüm ekibine iletildi.
"Sakıncalı", böylece televizyon dünyasında erken final yapan yapımlar arasına adını yazdırdı.
OYUNCU KADROSU VE KONUSU
Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin güçlü performanslarıyla dikkat çeken dizide, ikilinin hayat verdiği karakterler de izleyicinin ilgisini çekmişti.
-
Özge Özpirinçci (Süreyya): Dizide evlat acısıyla derinden sarsılan bir anneyi, Süreyya karakterini canlandırıyordu.
-
Salih Bademci (Çetin): Bademci ise karanlık dünyanın önemli figürlerinden mafya babası Çetin karakterine hayat veriyordu.
Dizinin kadrosu ve teknik ekibi de sektörün deneyimli isimlerinden oluşuyordu: