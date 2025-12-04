Kuruluş Orhan 6. Bölümüyle nefes kesti: Orhan Bey Bizans imparatoruyla karşı karşıya
atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, 6. bölümüyle ekranlara geldi ve yine nefesleri kesti. Bu hafta da izleyiciden tam not alan dizi, sosyal medyada dizi boyunca Türkiye gündeminin ilk 3 sırasında ve dünyanın çeşitli ülkelerinde de sosyal medya gündeminin üst sıralarında yer aldı.
#KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşım, Türkiye gündemine girdi. Dizi gece boyunca nefes kesen sahneleriyle çok konuşuldu.
6.Bölümde Neler Oldu?
Bir süredir Malhun Hatun tarafından evlendirilmek istenen Fatma Hatun ve Halime Hatun'a görücüler geldi. Durumu fark eden Nilüfer Hatun, kızların evlenmek istemediğini bir kez daha Malhun Hatun'a hatırlattı. Ancak Malhun Hatun, bu sözler karşısında Nilüfer Hatun'u sert bir dille uyardı.
Orhan Bey Zikir Halkasında
İznik tekfuruyla yaptığı görüşmeden dönen Orhan Bey, yolda zikir eden bir toplulukla karşılaştı. Topluluğun başındaki derviş tarafından karşılanan Orhan Bey, hem derin nasihatler hem de hayır dua aldı.
Orhan Bey Bursa Halkına Şifa Yardımı Gönderdi
Kuşatmadan bunalan Bursa ahalisini düşünen Orhan Bey, halkın gönlünü kazanmak için bir plan yaptı. Kurdurduğu mancınıklarla şehre şifa yardımı gönderen Orhan Bey, hem merhametini hem de liderliğini göstererek önemli bir adım attı.
Orhan Bey Teftişe Çıktı
Tebdil-i kıyafetle pazar yerini teftişe çıkan Orhan Bey, pazarda istifçilik yapan bir tüccar olduğunu öğrendi. Tezgâhın yerini bizzat gidip inceleyen Orhan Bey, durumu kendi gözleriyle gördükten sonra ahlaksız tüccarın cezasının verilmesi için onu Kadı Efendi'nin huzuruna gönderdi.
Orhan Bey Bizans İmparatoruyla Yüz Yüze Geldi
İmparator'un daveti üzerine Armodies'e giden Orhan Bey, burada Bizans İmparatoru'yla buluştu. İmparatora hediye olarak Kayı mührüyle işlenmiş bir zırh sunan Orhan Bey, "Eğer şartlarımı kabul ederseniz, bu zırh sizi koruyacaktır." diyerek restini çekti.
Orhan Bey Mabed Şövalyelerinin Saldırısıyla Karşılaştı
İmparator'la yapılan görüşmenin sürdüğü sırada Armodies'e büyük bir saldırı başladı. Önce saldırının İmparator tarafından düzenlendiğinden şüphelenen Orhan Bey, kısa sürede hedefin kendisi değil, bizzat İmparator olduğunu fark etti. Flavius ve İmparator'la birlikte saldırıyı göğüsleyen Orhan Bey, alplarıyla omuz omuza çarpışarak büyük bir mücadele verdi. Saldırıların devamındaysa İmparator bir okla vuruldu. Yaşanan bu olaylar ve İmparator'un vurulmasının hem Bizans'ta hem uçlarda nasıl sonuçlar doğuracağı merakla bekleniyor.
