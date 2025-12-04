Kuruluş Orhan 6. Bölümüyle nefes kesti: Orhan Bey Bizans imparatoruyla karşı karşıya

Tebdil-i kıyafetle pazar yerini teftişe çıkan Orhan Bey, pazarda istifçilik yapan bir tüccar olduğunu öğrendi. Tezgâhın yerini bizzat gidip inceleyen Orhan Bey, durumu kendi gözleriyle gördükten sonra ahlaksız tüccarın cezasının verilmesi için onu Kadı Efendi'nin huzuruna gönderdi.

İmparator'un daveti üzerine Armodies'e giden Orhan Bey, burada Bizans İmparatoru'yla buluştu. İmparatora hediye olarak Kayı mührüyle işlenmiş bir zırh sunan Orhan Bey, "Eğer şartlarımı kabul ederseniz, bu zırh sizi koruyacaktır." diyerek restini çekti.

Kaynak: atv

Orhan Bey Mabed Şövalyelerinin Saldırısıyla Karşılaştı

İmparator'la yapılan görüşmenin sürdüğü sırada Armodies'e büyük bir saldırı başladı. Önce saldırının İmparator tarafından düzenlendiğinden şüphelenen Orhan Bey, kısa sürede hedefin kendisi değil, bizzat İmparator olduğunu fark etti. Flavius ve İmparator'la birlikte saldırıyı göğüsleyen Orhan Bey, alplarıyla omuz omuza çarpışarak büyük bir mücadele verdi. Saldırıların devamındaysa İmparator bir okla vuruldu. Yaşanan bu olaylar ve İmparator'un vurulmasının hem Bizans'ta hem uçlarda nasıl sonuçlar doğuracağı merakla bekleniyor.

Kuruluş Orhan, yeni bölümleriyle her Çarşamba saat 20.00'de atv'de!