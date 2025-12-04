Survivor 2026 gönüllüler erkek yarışmacıları belli oldu! İşte yeni sezon kadrosu…

TV8'de ekrana gelen Survivor 'ın yeni sezon kadrosu netleşmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı, yarışmacıları sosyal medya hesabı üzerinden tek tek duyuruyor. Peki Survivor 2026 gönüllüler erkek yarışmacıları kim?

Geçtiğimiz hafta gönüllüler takımında yarışacak kadın isimleri açıklayan Acun Ilıcalı, bu kez aynı takımın erkek yarışmacılarını duyurarak yeni sezon kadrosunu tamamladı.

(Kaynak: Sosyal medya)

GÖNÜLLÜLER TAKIMININ ERKEK YARIŞMACILARI AÇIKLANDI

Ilıcalı'nın başarı dilekleriyle paylaştığı gönüllüler takımında yer alacak erkek yarışmacılar şöyle sıralandı: Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam ve Ramazan Sarı.

Takımın kadın yarışmacıları ise Sude Demir, Lina Hourich, Nisanur Güler, Başak Cücü ve Gözde Bozkurt olarak daha önce açıklanmıştı.