Survivor 2026 gönüllüler erkek yarışmacıları belli oldu! İşte yeni sezon kadrosu…

Survivor 2026 için geri sayım sürerken kadro da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda gönüllüler takımının erkek yarışmacılarını duyurdu. İşte yeni sezon yarışmacıları…

Giriş Tarihi:
TV8'de ekrana gelen Survivor'ın yeni sezon kadrosu netleşmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı, yarışmacıları sosyal medya hesabı üzerinden tek tek duyuruyor. Peki Survivor 2026 gönüllüler erkek yarışmacıları kim?

SURVIVOR 2026 SEZONU YARIŞMACILARI

Geçtiğimiz hafta gönüllüler takımında yarışacak kadın isimleri açıklayan Acun Ilıcalı, bu kez aynı takımın erkek yarışmacılarını duyurarak yeni sezon kadrosunu tamamladı.

GÖNÜLLÜLER TAKIMININ ERKEK YARIŞMACILARI AÇIKLANDI

Ilıcalı'nın başarı dilekleriyle paylaştığı gönüllüler takımında yer alacak erkek yarışmacılar şöyle sıralandı: Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam ve Ramazan Sarı.
Takımın kadın yarışmacıları ise Sude Demir, Lina Hourich, Nisanur Güler, Başak Cücü ve Gözde Bozkurt olarak daha önce açıklanmıştı.

ÜNLÜLER TAKIMINDAKİ İSİMLER NETLEŞİYOR

Survivor 2026'nın ünlüler kadrosunda yer alacağı duyurulan isimler de dikkat çekiyor. Şu ana kadar açıklanan yarışmacılar arasında Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel ve Seren Ay Çetin bulunuyor.

