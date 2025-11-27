Özellikle büyük ödül aşamasına yaklaşan başarılı bir yarışmacının performansı, herkesin nefesini tutmasına neden oldu.

Nobel ödülünü kazanan ilk kadın kimdir?

A- MARIE CURIE

B- VIRGINA ROOF

C- MARY SHELLEY

D- SELAM LAGERLÖF

CEVAP: A