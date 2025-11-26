ATV ödülleri silip süpürdü: 6 dalda zirveye çıktı

PODCAST CANLI YAYIN

ATV, yayınladığı dizi, programlar ve haber merkezi ile magazinci. com tarafından 25’incisi düzenlenen “İnternet Medyası Yılın En İyileri” ödül törenine damgasını vurdu. atv, Malsak’ta gerçekleştirilen törende 6 ödül aldı.

ATV, yayınladığı dizi, programlar ve haber merkezi ile magazinci. com tarafından 25'incisi düzenlenen "İnternet Medyası Yılın En İyileri" ödül törenine damgasını vurdu. atv, Malsak'ta gerçekleştirilen törende 6 ödül aldı. atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert "Yılın En İyi Kadın Kuşak Programı" ödülünü alırken, ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster ise "Yılın En İyi TV Yarışma Programı" ödülüne layık görüldü. "Yılın En iyi Erkek Haber Spikeri" ödülünü ise atv Ana Haber Bülteni spikeri Cem Öğretir aldı. atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, "Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu", "Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu", "Yılın En İyi Dizisi" dallarında ödülleri toplayarak başarısını bir kez daha taçlandırdı. Yılın en iyi erkek dizi oyuncusu ödülü, Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'na; yılın en iyi kadın dizi oyuncusu ödülü de Nilüfer Hatun rolüyle Mahassine Merabet'e verildi.

