'Aynadaki Yabancı' ekrana kilitledi

'Aynadaki Yabancı’nın son bölümü ekrana kilitledi. Emirhan’ın tüm gerçekleri öğrenmesi heyecanı zirveye taşırken; bodrumdaki gizemli kadın merak uyandırdı.

ATV'nin sevilen dizisi 'Aynadaki Yabancı'nın son bölümü, duyguların yoğunlaştığı ve gerilimin her saniye arttığı sahneleriyle izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Emirhan, Defne'nin aslında Azra'nın eski karısı olduğunu öğrenince her şey altüst oldu. Defne'nin doğum lekesini görünce gerçeği anlayan Emirhan, karısını nasıl tanıyamadığını kabullenemedi ve büyük bir kriz geçirdi. Barış ile Defne arasında bir ilişki olduğundan şüphelenerek onları sorgulamaya başladı.
Her şeyden habersiz Defne ise telefonunu bulup kızıyla kaçmanın hayalini kurdu.



TANSİYON YÜKSELDİ!
Tüm karakterlerin yolları kesişirken Sait'in beklenmedik hamlesi tansiyonu iyice yükseltti.
Masadaki sürprizle sarsılan Azra, Emirhan'ın her şeyi bildiğini anladı. Emirhan'ın "Azra!" diye seslenişiyle bölüm nefes kesen bir finalle sona erdi. Son sahnede yaşananlar izleyiciyi şoke ederken, herkesin aklında tek bir soru kaldı: Gerçekler ortaya çıktığında kim ayakta kalacak?

Aynadaki Yabancı, merakla beklenen yeni bölümüyle Cumartesi saat 20.00'de atv'de!

