Salı gününün kazananı ATV oldu: Müge Anlı ve Esra Erol Türkiye’yi ekrana kilitledi!

Giriş Tarihi:
Kantar Medya verilerine göre, Esra Erol programı Tüm Kişiler'de %4,98 izlenme oranı ve %23,80 izlenme payıyla günü zirvede tamamlarken, Müge Anlı ise 20+ABC1'de %5,23 izlenme oranı ve %37,22 payla birinci sıraya yerleşti.

Tüm Kişiler'de Esra Erol Zirvede

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Esra Erol'da programı dünkü yayınıyla (4 Kasım Salı) Tüm Kişiler kategorisinde %4,98 izlenme oranı ve %23,80 izlenme payı alarak Salı gününün birincisi oldu.

20+ABC1'de Müge Anlı Farkı

Listeyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programı takip ederek 20+ABC1'de %5,23 izlenme oranı ve %37,22 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti. Ayrıca Tüm Kişiler kategorisinde de %4,87 izlenme oranı ve %35,31 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti. Her iki yapım da izleyicilerin yoğun ilgisiyle gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer almayı başardı.

