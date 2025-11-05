PODCAST CANLI YAYIN

ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 5 KASIM 2025 ATV

İskender stüdyoda olacak! Derya ile ilgili tüm gerçekleri anlatacak! 26 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu! Biyolojik annesi Hatice stüdyoya gelecek mi? 4 çocuğuyla beraber yanına kaçtığı İsmail’i savundu! Eski patronu canlı yayında olacak! Karısı Neslihan zorla mı kaçırıldı? Neslihan ve yanına kaçtığı Mehmet stüdyoda! "Evden kaçmasının sebebi kayınvalidem!" dedi! Karısı Yağmur stüdyoda! Hepsi ve daha fazlası Esra Erol’da...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 5 KASIM 2025 ATV

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

İskender stüdyoda olacak! Derya ile ilgili tüm gerçekleri anlatacak!

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

26 yıllık mucize Esra Erol'da gerçek oldu! Biyolojik annesi Hatice stüdyoya gelecek mi?

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

4 çocuğuyla beraber yanına kaçtığı İsmail'i savundu! Eski patronu canlı yayında olacak!

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Karısı Neslihan zorla mı kaçırıldı? Neslihan ve yanına kaçtığı Mehmet stüdyoda!

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

"Evden kaçmasının sebebi kayınvalidem!" dedi! Karısı Yağmur stüdyoda!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti'den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz
Ajax - Galatasaray | CANLI
Borsa İstanbul
"Eko"sistem kasası Tuncay Yılmaz'ın şaibeli para trafiği! Eşe villa kayınbiradere daire | İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar
İstanbul'da kritik görüşme: Masada Gazze'de ateşkes | Başkan Erdoğan'a teşekkür! MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi
Futbolda bahis skandalı! Adı geçen 152 hakemden ortak açıklama: "Aktif olarak oynamadık"
Türk Telekom
Özgür Özel'in 'kaçtı' iddiasına Aziz İhsan Aktaş'tan meydan okuma: Kaçmadım duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum
"Kuruluş Orhan" ikinci bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey'den nefes kesen sızma harekatı!
CANLI ANLATIM | Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Toprak altında kalan işçiden acı haber
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
HAC KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ | 2026 Hac kura sonuçları nereden öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı
Louvre soyguncusu sosyal medya fenomeni çıktı! Kim bu Doudou Cross Bitume?
Beşiktaş'ın 15 numarasıydı! Futbolu bıraktı dönerci oldu: "Burada bana söven yok"
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi... "Parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum" | Topu Tuncay Yılmaz'a attı
Sudan’da neler oluyor? BAE’den RSF’ye kanlı destek: Soykırımın arka planı
Son dakika! Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! Listede CHP'li 7 belediye başkanı var
TAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... "Mansur Yavaş'ın emaneti" krize yol açtı: PM ve MYK'da istenmeyen 3 ismi açıklıyoruz
TAKVİM yazdı kripto FETÖ'cü kaçtı! CHP'li Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti... "Erişim engeli" korkusu: Apar topar hesabını değiştirdi
Mahkeme CHP'nin itirazını reddetti... Gürsel Tekin ilk demeci TAKVİM'e verdi: Görevimizin başındayız