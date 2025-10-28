Kuruluş Orhan yarın var mı? Kuruluş Orhan 1. bölüm ne zaman? 29 Ekim ATV yayın akışı

Mert Yazıcıoğlu uzun süre sonra başrolde

Orhan Bey karakteriyle kamera karşısına geçen Mert Yazıcıoğlu, uzun bir aranın ardından dönemin ruhunu yansıtan güçlü bir rolle izleyici karşısına çıkacak. Genç oyuncunun savaş meydanlarından saray entrikalarına uzanan geniş bir karakter gelişimiyle yer alacağı belirtiliyor.

Dizi kadrosunda dikkat çeken pek çok önemli isim de bulunuyor. Her bir karakterin tarihsel gerçeklikten ilham alınarak tasarlanması, yapımın beklentisini daha da yükseltiyor.