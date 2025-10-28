PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan yarın var mı? Kuruluş Orhan 1. bölüm ne zaman? 29 Ekim ATV yayın akışı

ATV ekranlarında büyük bir heyecan başlıyor. Türk televizyonlarının en iddialı tarih serilerinden biri olan “Kuruluş Osman”ın devam halkası niteliğindeki Kuruluş Orhan, seyirciyi Osmanlı’nın beylikten devlete uzanan en kritik dönemine götürecek.

Kuruluş Orhan yarın var mı? Kuruluş Orhan 1. bölüm ne zaman? 29 Ekim ATV yayın akışı

Yapımcılığını ve senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Bülent İşbilen'in bulunduğu dizi, Osmanlı'nın ikinci padişahı Orhan Bey'i merkezine alan güçlü hikayesiyle büyük bir beklenti yarattı.

Kuruluş Orhan 1. bölüm yayın tarihi belli oldu

Tanıtımların peş peşe paylaşılmasının ardından merak edilen yayın takvimi netleşti. Kuruluş Orhan, ilk bölümüyle 29 Ekim 2025 Çarşamba saat 20.00'de ATV'de seyirci karşısına çıkacak. Cumhuriyet Bayramı akşamına denk gelen yayın tarihi, projeye ayrı bir anlam da katıyor.

Osmanlı'nın en kritik dönemini ekrana taşıyacak

Dizi, Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Bey'in:

  • Bursa'nın fethi için yürüttüğü stratejik mücadeleyi

  • Anadolu'daki beyliklerle ve Moğollarla yaşanan gerilimi

  • Devletleşme sürecindeki siyasi kararları

  • Hanedan içi dengeleri ve taht sorumluluğunu

tarihi belgeler temel alınarak ekrana getirecek.

Tanıtımda yer alan "Toplanacak toydan çıkacak karar Bursa'nın sonu olacak!" repliği, ilk bölümden itibaren yüksek tempolu bir hikaye izleneceğinin işaretini verdi.

📺 29 Ekim ATV Yayın Akışı

08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Gözleri KaraDeniz (9. Bölüm)
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00Kuruluş Orhan (1. Bölüm – Yeni Bölüm)
22:30 – Kuruluş Orhan (1. Bölüm – Tekrar)
01:30 – Kuruluş Orhan (1. Bölüm – Tekrar)
04:00 – Kardeşlerim

Mert Yazıcıoğlu uzun süre sonra başrolde

Orhan Bey karakteriyle kamera karşısına geçen Mert Yazıcıoğlu, uzun bir aranın ardından dönemin ruhunu yansıtan güçlü bir rolle izleyici karşısına çıkacak. Genç oyuncunun savaş meydanlarından saray entrikalarına uzanan geniş bir karakter gelişimiyle yer alacağı belirtiliyor.

Dizi kadrosunda dikkat çeken pek çok önemli isim de bulunuyor. Her bir karakterin tarihsel gerçeklikten ilham alınarak tasarlanması, yapımın beklentisini daha da yükseltiyor.

Görkemli prodüksiyon ve savaş sahneleri dikkat çekiyor

Kuruluş Orhan, geniş setleri, kalabalık oyuncu ve figürasyon ekibi, dönem zırhları ve silahlarıyla görsel açıdan güçlü bir atmosfer sunacak. Özellikle Bursa'nın fethi için hazırlanan büyük savaş sahnelerinin yapım sürecinde haftalarca çalışıldığı öğrenildi.

İzleyiciyi ekrana kilitleyecek bir sezon geliyor

Tarihi yapımlara ilgi duyan seyirciler için sezonun en iddialı projelerinden biri olarak gösterilen Kuruluş Orhan:

  • Aksiyon dolu sahneleri

  • Duygusal baba-oğul çatışmaları

  • Devlet aklının şekillenmesi

  • Yeni karakterlerin hikayeye dahil oluşu

ile güçlü bir dramatik anlatım sunmayı hedefliyor.

