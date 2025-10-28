Kuruluş Orhan yarın var mı? Kuruluş Orhan 1. bölüm ne zaman? 29 Ekim ATV yayın akışı

Yapımcılığını ve senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Bülent İşbilen'in bulunduğu dizi, Osmanlı'nın ikinci padişahı Orhan Bey'i merkezine alan güçlü hikayesiyle büyük bir beklenti yarattı.
Kuruluş Orhan 1. bölüm yayın tarihi belli oldu
Tanıtımların peş peşe paylaşılmasının ardından merak edilen yayın takvimi netleşti. Kuruluş Orhan, ilk bölümüyle 29 Ekim 2025 Çarşamba saat 20.00'de ATV'de seyirci karşısına çıkacak. Cumhuriyet Bayramı akşamına denk gelen yayın tarihi, projeye ayrı bir anlam da katıyor.
Osmanlı'nın en kritik dönemini ekrana taşıyacak
Dizi, Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Bey'in:
-
Bursa'nın fethi için yürüttüğü stratejik mücadeleyi
-
Anadolu'daki beyliklerle ve Moğollarla yaşanan gerilimi
-
Devletleşme sürecindeki siyasi kararları
-
Hanedan içi dengeleri ve taht sorumluluğunu
tarihi belgeler temel alınarak ekrana getirecek.
Tanıtımda yer alan "Toplanacak toydan çıkacak karar Bursa'nın sonu olacak!" repliği, ilk bölümden itibaren yüksek tempolu bir hikaye izleneceğinin işaretini verdi.