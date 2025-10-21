“Gözleri KaraDeniz” yeni bölümüyle nefesleri kesecek: Azil geri dönülmez bir yola giriyor

ATV'nin sevilen dizisi 'Gözleri KaraDeniz', yeni bölümüyle yine gündeme damga gibi vuracak. Bölümün konusu ise şöyle: Azil, Mehmet'in tehditleri sonrasında içinde bulunduğu durumu irdelerken, gerginliğini Güneş'e yansıtmamaya çalışmaktadır. Mehmet'in aile sırlarını polise vermesi durumunda gerçekleşecek tüm ihtimalleri düşünmeye başlar. Dava gününü bekleyen Güneş, Mehmet'in her an karar değiştirmesinden endişe etmektedir.

GERİ DÖNÜLMEZ YOL

Bu sırada Aslı'nın Azil'e olan ilgisini fark ederken, bir kez daha duygularını bastırmak, Azil'i sahiplenememenin çaresizliğiyle sessiz kalmak zorundadır. Mehmet uyuşturucu ticaretinin akışını yeniden yapılandırırken, tehlikeli bir oyun kurar. Kurduğu yeni oyun, Azil'i geri dönülmez bir yola sürükler.