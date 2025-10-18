PODCAST CANLI YAYIN

Aynadaki Yabancı'nın yeni bölüm fragmanı yayınladı

atv'nin Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan, sevilen dizisi Aynadaki Yabancı'nın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı.

Aynadaki Yabancı'nın yeni bölüm fragmanı yayınladı

atv'nin Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan, sevilen dizisi Aynadaki Yabancı'nın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı. Bugün yayınlanacak olan bölümün konusu kısaca şöyle; Defne (Azra), evde eski bir parfüm şişesini bulunca bir şeyler hatırlamaya başlar. Bu an, geçmişin sessiz izlerini yeniden canlandırır. Barış ise, Defne'nin Emirhan'a karşı hâlâ bir şeyler hissedip hissetmediğini merak eder. Defne'nin kafası karışıktır, kalbiyle ile aklı arasında sıkışıp kalmıştır. "Akıl unutsa da kalp unutmaz" diyerek Leyla'ya sarılması ise herkesin aklında bir soru işareti bırakır. Mihri, Defne'yi hırsızlıkla suçlayarak onu hapse attırmaya çalışır. Böylece Emirhan'ı ondan uzak tutabileceğini düşünür.

İPLER GİDEREK GERİLİYOR
Ancak Defne, kendisine kurulan bu oyunun farkına varır. Şimdi masumiyetini kanıtlamak gerçeği ortaya çıkarmak zorundadır. Peki, Defne suçsuz olduğunu ispatlayabilecek midir? Yoksa Mihri'nin kurduğu bu tehlikeli oyun, her şeyi geri dönülmez bir hale mi getirecektir?

Aynadaki Yabancı, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de!

