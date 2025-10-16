Reyting sonuçları yeni tablo: 15 Ekim reyting sonuçları belli oldu mu, sıralama nasıl, birinci kim?

Dünün reyting sonuçları televizyon gündeminde merak konusu oldu. 15 Ekim akşamı ekranlarda birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. Prime time kuşağında Kanal D'de Eşref Rüya, Star TV'de Sahipsizler, atv'de final bölümüyle Can Borcu izleyiciyle buluştu. İzleyiciler favori yapımlarını ekran başında takip ederken, bir yandan da reyting sıralamasında hangi dizinin birinci olduğunu araştırıyor.
Reyting Sonuçları Belli Oldu mu?
15 Ekim Çarşamba gününe ait reyting sonuçları merakla bekleniyor. Hem prime time hem de gündüz kuşağında yoğun bir rekabet yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da gibi başarılı gündüz kuşağı programları da listede yerini alırken diziler ve yarışmalar arasındaki kıyasıya mücadele dikkat çekti.
15 Ekim 2025 tarihli reyting verileri henüz TİAK tarafından açıklanmadı. Güncel sıralamanın saat 10.00'dan sonra erişime açılması bekleniyor.
Veriler açıklandığında Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki detaylı listeye yer vereceğiz.