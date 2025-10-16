PODCAST CANLI YAYIN

Reyting sonuçları yeni tablo: 15 Ekim reyting sonuçları belli oldu mu, sıralama nasıl, birinci kim?

Televizyon ekranlarında 15 Ekim akşamı birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler şimdi “15 Ekim reyting sonuçları belli oldu mu, sıralama nasıl, birinci kim?” sorularına yanıt arıyor. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte 15 Ekim 2025 reyting sonuçları ve listede zirveye yerleşen yapımlar.

Giriş Tarihi:
Reyting sonuçları yeni tablo: 15 Ekim reyting sonuçları belli oldu mu, sıralama nasıl, birinci kim?

Dünün reyting sonuçları televizyon gündeminde merak konusu oldu. 15 Ekim akşamı ekranlarda birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. Prime time kuşağında Kanal D'de Eşref Rüya, Star TV'de Sahipsizler, atv'de final bölümüyle Can Borcu izleyiciyle buluştu. İzleyiciler favori yapımlarını ekran başında takip ederken, bir yandan da reyting sıralamasında hangi dizinin birinci olduğunu araştırıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Reyting Sonuçları Belli Oldu mu?

15 Ekim Çarşamba gününe ait reyting sonuçları merakla bekleniyor. Hem prime time hem de gündüz kuşağında yoğun bir rekabet yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da gibi başarılı gündüz kuşağı programları da listede yerini alırken diziler ve yarışmalar arasındaki kıyasıya mücadele dikkat çekti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

15 Ekim 2025 tarihli reyting verileri henüz TİAK tarafından açıklanmadı. Güncel sıralamanın saat 10.00'dan sonra erişime açılması bekleniyor.

Veriler açıklandığında Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki detaylı listeye yer vereceğiz.

15 EKİM TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler, filmler var? İşte güncel TV yayın akışı listesi...15 EKİM TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler, filmler var? İşte güncel TV yayın akışı listesi...
15 EKİM TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler, filmler var? İşte güncel TV yayın akışı listesi...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Laleli'deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı!
Türk askeri Gazze'ye hangi şartla gider? Mehmetçik olmadan huzur zayıf ihtimal
Türk Telekom
Memur ve emekliye yeni maaş kapıda... Fark ne olacak? Ek ödemelerde yükselecek mi? İşte detaylar...
Başkan Erdoğan'dan nadir toprak elementi açıklaması! "Herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir"
İsrail tarafından işkencelere maruz kalan Filistinli esirler yaşadıklarını anlattı! Lahey İsrail'i çağırıyor
Meteoroloji'den İstanbul ve 15 ile sağanak ve pus alarmı: Polar vortex etkisi tam gaz geliyor! Hafta sonuna dikkat
Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa daldı: Ölü ve yaralılar var! 2 kişi gözaltına alındı | Kaza anı kamerada
CANLI ANLATIM | Takas yapıldı Refah kapısı açılmadı | İsrail ateşkesi bozma peşinde: Gazze'ye saldırılar devam ediyor
CANLI ANLATIM | Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Kremlin'de Putin ile görüştü: Gündem Esad'ın iadesi
Kandil 2 ileri 1 geri! "Suriye çıkışı" Duran Kalkan'ı rahatsız etti: Başkan Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi hedef aldı | Kıbrıs tehdidi
ABD Başkanı Trump’tan savaş ilanı: “Çin’le ticaret savaşındayız"
SSK BAĞ-KUR'luya 32 bin TL ek ödeme: Ocak zammı öncesi emekli promosyonunda yeni eşik aşıldı! Hangi banka ne veriyor?
5G ihalesinde büyük gün geldi! Bakan Uraloğlu: Kamuya en az 2,1 milyar dolar gelir bekliyoruz
İçişleri Bakanlığı noktayı koydu! Trafik cezalarında yüzde 10’luk tolerans kalkıyor mu?
CHP'nin Malatya kongresinde kavga: Devreye çevik kuvvet girdi
Yolsuzluk davasına çıkacaktı: Netanyahu hastalık bahanesiyle mahkemeden kaçtı
Rojin Kabaiş soruşturmasında son durum! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Ek uzman mütalaası talep edildi | HTS, tanık ifadeleri ve telefon kilidi...
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Sadettin Saran'dan flaş açıklama
Tam 12’den vurdu! Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu hazırlık sürecini ilk kez paylaştı: Hem eğlenceli hem karizmatik!