PODCAST CANLI YAYIN

Reyting sonuçları YENİ LİSTE: Dünün reyting birincisi kim oldu? 7 Ekim reyting sıralaması

Dün akşam TV ekranlarında birçok dizi, film ve yarışma programı seyirciyle buluştu. atv ekranlarında ise Gözleri KaraDeniz yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki 7 Ekim 2025 reytinglerinde hangi yapım zirvede? AB ve Total sıralamaları belli oldu mu? İşte dünün reyting sıralamasına ilişkin merak edilenler...

Giriş Tarihi:
Reyting sonuçları YENİ LİSTE: Dünün reyting birincisi kim oldu? 7 Ekim reyting sıralaması

Salı akşamı TV ekranlarında birçok dizi, film ve yarışma programı seyirciyle buluştu. atv ekranlarında ise Gözleri KaraDeniz yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dün gecenin reyting sıralaması da merak konusu oldu. İşte dünün reyting raporuna ilişkin merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

7 Ekim 2025 Reyting Sonuçları Açıklandı mı?

Dün akşam televizyon ekranlarında birçok yapım izleyiciyle buluştu. İzleyiciler özellikle yeni sezon dizilerinin performanslarını merak ediyor ve reyting sonuçlarını araştırıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Her Salı farklı dizi, film ve programlar ekranlara gelirken, izlenme oranları büyük ilgi görüyor. Ancak 7 Ekim 2025 reytingleri henüz resmi olarak açıklanmadı. AB ve Total sıralamaları paylaşıldığında güncel bilgiler haberimizde yer alacaktır.

‘Gözleri KaraDeniz’ heyecanı Rizede devam edecek!‘Gözleri KaraDeniz’ heyecanı Rizede devam edecek!
‘Gözleri KaraDeniz’ heyecanı Rize'de devam edecek!
Gözleri KaraDeniz dizisinin Sancarı Berk Ali Çatal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mehmet Maçarinin sağ kolu Sancar nasıl biri?Gözleri KaraDeniz dizisinin Sancarı Berk Ali Çatal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mehmet Maçarinin sağ kolu Sancar nasıl biri?
Gözleri KaraDeniz dizisinin Sancar'ı Berk Ali Çatal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mehmet Maçari'nin sağ kolu Sancar nasıl biri?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! İstanbul'da ünlülere "uyuşturucu" baskını! Aralarında Hadise, Dilan Polat, İrem Derici ve Demet Evgar da bulunuyor
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: Tüm gemileri gasbettiler
Borsa İstanbul
Eğitimde 3 önemli değişiklik masada! Zorunlu lise, LGS puanı, İlkokula başlama yaşı... Çalışmalar başlıyor
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Gazze ve kalıcı barış vurgusu!
Trafikte yeni dönem: Cezalar sil baştan! Hangi hallerde ehliyet iptal edilecek? Bakan Yerlikaya açıkladı
Meteoroloji'den 36 ile alarm! Alçak basınç etkisi başlıyor: Sağanak, fırtına ve dondurucu soğuk 3 gün sürecek! İstanbul, Antalya...
BES sisteminde katılımcı sayısı 10 milyona dayandı! Sistem 18 yaş altı çocuk ve gençlerle büyüyor
Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları İstanbul'da! "Abluka kırılana kadar devam edeceğiz"
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başladı! Türkiye de masada: MİT Başkanı Kalın Mısır yolcusu
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den siyonist şov: İçeride eğlence, dışarıda protesto
Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde Filistin mesajı: İsrail bölgeye tehdittir! | Ortak alfabe mesajı
Serdar Öktem suikastında saldırganlar kamerada! Polis failleri 2 saatte yakaladı
Beşiktaş'ın planı belli! İlk yolcu ve transfer ortaya çıktı
Yolcudan valiz parası! İBB'den tepki çeken "metro" kararı
Ahmed Şara Şam’da YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüşecek! Abdi'den sonra Barrack
Fenerbahçe'den orta sahaya dev transfer! O yıldızın üstü çizildi
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 13 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
CHP’de kriz kampı! Özgür Özel o isimle tartıştı: Hemen kankana yetiştiriyorsun | Korku başladı: Yolsuzluk iddianamesi geliyor
Nerede o eski Fındık Kurdu Berna! Son haliyle gündem oldu