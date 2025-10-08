‘Gözleri KaraDeniz’ heyecanı Rize'de devam edecek!

atv'nin Salı akşamları heyecanla izlenen dizisi "Gözleri KaraDeniz" yeni bölümleri için geçtiğimiz günlerde Rize'ye geri dönmüştü. Setten yeni fotoğraflar paylaşıldığı dizi, doğduğu topraklarda Karadeniz'in büyüleyici doğasında yeni bölümleriyle ekrana hazırlık yapıyor. Başrollerini Halit Özgür Sarı, Özge Yağız paylaştığı diziden gelen ilk kareler, Azil, Güneş ve Mehmet arasındaki büyük çatışmaya dair ipuçları verirken hem de Karadeniz'in kendine özgü ruhunu güçlü biçimde yansıtıyor.



Sürpriz karakterlerinde katılacağı diziden gelen yeni kareler, sosyal medyada da beğeni topladı.