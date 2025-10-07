Kadraj Galeri Kadraj İkon Gözleri KaraDeniz dizisinin Sancar'ı Berk Ali Çatal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mehmet Maçari'nin sağ kolu Sancar nasıl biri?

atv'nin sevilen dizisi Gözleri KaraDeniz güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Yayın saati öncesi dizinin oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Senaryoda Sancar Eskier karakterini canlandıran Berk Ali Çatal'ın biyografisi de merak konusu oldu. Peki dizide Sancar karakterini canlandıran Berk Ali Çatal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mehmet Maçari'nin sağ kolu ve sırdaşı olarak bilinen Sancar Eskier nasıl biri?

atv'nin Salı akşamları heyecanla izlenen dizisi Gözleri KaraDeniz'in oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Dizideki performansıyla öne çıkan Berk Ali Çatal'ın biyografisi de araştırılmaya başlandı. İşte genç oyuncu hakkında merak edilenler...

BERK ALİ ÇATAL KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 2019 yılında bölüm üçüncüsü olarak mezun oldu.

Tiyatro oyunculuğuyla ilk kez ilkokul son sınıfta tanışan Berk Ali Çatal, tiyatro çalışmaları yanı sıra, üniversite öğrencisi olduğu 2016 yılından itibaren çeşitli film ve dizilerde rol aldı.

BERK ALİ ÇATAL'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

  1. Kardeşlerim (Tolga Barçın, TV Dizisi 2021-2022)
  2. Kırmızı Oda (Bayram, TV Dizisi 2020)
  3. Teşekkürler Süpermen (Serseri 1, Kısa Film 2020)
  4. Çukur (Sercan, TV Dizisi 2020)
  5. Vatanım Sensin (Yasin, TV Dizisi 2018)
  6. Söz (Çolak'ın oğlu, TV Dizisi 2017)
  7. Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Musa Çelebi, TV Dizisi 2017)
  8. Güneşin Kızları (TV Dizisi 2016)
Sancar Eskier karakteri nasıl biri?

Mehmet Maçari'nin sağ kolu, kişisel asistanı, spor antrenörü, şoförü, sırdaşı.