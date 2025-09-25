PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Sabahtan akşama atv izlendi! “Tüm gün kişiler” kategorisinin ise ilk 2’si atv’nin oldu

atv 23 Eylül'de yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde tüm kategorilerde ilk sıraya adını yazdırdı. “Tüm gün kişiler” kategorisinin ise ilk 2’si atv’nin oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Eylül 2025
Sabahtan akşama atv izlendi! Tüm gün kişiler kategorisinin ise ilk 2’si atv’nin oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Gözleri Karadeniz'in önceki gün yayınlanan dördüncü bölümünde Azil'den büyük itiraf geldi. Azil, Dursun'u kurtarmak için Havva'yı vurduğunu söyleyip ve suçu üstlendi. Güneş, yaptığının yanlış olduğunu söyledi ama ikna edemedi. İnat eden Azil'i kurtarmak için Osman Maçari, Sado ile anlaşma yapmak zorunda kaldı. Sado, hapisten çıkmasına karşılık suçlamasını geri çekti ve Azil serbest kaldı.

GELİNLİK SEÇTİLER
Asiye ve Nermin, Azil ile Güneş'i birbirlerinden uzak tutmaya için ellerinden geleni yaptılar. Güneş, gelinlik seçmeye Asiye Ana ile birlikte gitti. Güneş, gelinlik denerken Nermin'in telefonuna Karadeniz'deki okul ziyareti fotoğrafları geldi ve Azil ile Güneş'in daha önceden tanıştıklarını öğrendi. Gelinlik baktıkları yere gelen Azil'i gören Güneş, hemen yanına gitti. Genç aşıklar gözlerini karartıp birlikte olacaklar mı merak konusu oldu...

MÜGE ANLI ZİRVEDE
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan, sabah kuşağında reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen yapım 23 Eylül Salı günkü yayınıyla Tüm Kişiler kategorisinde %4,35 izlenme oranı ve %33,36 izlenme payı, 20+ABC1'de %4,95 izlenme oranı ve %37,21 izlenme payı alarak iki kategoride de birinci oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir | Başkan Erdoğan’ın BM konuşmasını dünya basını manşetlere taşıdı
Gözler Beyaz Saray’da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye saatler kaldı: Teferruatlı bir görüşmemiz olacak | İşte masadaki konular
Türk Telekom
Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT’liler yararlanabilecek mi?
Ekrem İmamoğlu’ndan The Guardian’a skandal yazı: Türkiye’yi Mısır ve Suriye’ye benzetti
Başkan Erdoğan ile Macron görüşmesinde dikkat çeken diyalog: İyi olduğun zamanlar oluyor
ABD Başkanı Trump’tan BM’de üçlü sabotaj İddiası
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara’dan BM kürsüsünde Türkiye’ye özel teşekkür: Suriye’nin hikayesi bitmedi
Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar! Macron ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü
Kanarya’ya mutluluk haram! Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: 3-1 | MAÇ SONUCU
Beyaz Saray’da Başkan Erdoğan hazırlığı! Washington’a çitler çekildi: Blair House jesti
Başkan Erdoğan BM’deki İklim Zirvesi’nde açıkladı: 2053’te hedef sıfır emisyon
ABD basını yazdı: Trump’tan Başkan Erdoğan’ın da bulunduğu Gazze toplantısında Batı Şeria sözü
AK Parti’den CHP’li Zeybek’e sert tepki: İzmir’i çöp dağlarına siz mahkûm ettiniz
22. Olağanüstü kurultayı iptale götürecek 4 detay! 48. madde, İstanbul delegeleri, şaibe davasının failleri... | Mutlak butlan kararı tüm kurultayları iptal eder
Rafa’nın şovu 3 puanı getirdi! Kayserispor - Beşiktaş: 0-4 | MAÇ SONUCU
Ballon d’Or’a Türk sponsor! İsviçre’de saat markası kuran Mehmet Korutürk Dembele’ye 400 bin dolarlık saat hediye etti!
CHP’li Mansur Yavaş’tan yolsuzluk itirafı: Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok
Sumud Filosu’na İsrail’den dronlu saldırı! UCM’ye Sumud başvurusu | Sanchez askeri gemi gönderiyor
PKK’da süreci tıkama süreci! Helin Ümit’ten Silah bırakmadık strateji değişti itirafı: Suriye’yi Türkiye’ye yedirmezler deyip tehdit etti