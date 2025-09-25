Sabahtan akşama atv izlendi! “Tüm gün kişiler” kategorisinin ise ilk 2’si atv’nin oldu

Gözleri Karadeniz'in önceki gün yayınlanan dördüncü bölümünde Azil'den büyük itiraf geldi. Azil, Dursun'u kurtarmak için Havva'yı vurduğunu söyleyip ve suçu üstlendi. Güneş, yaptığının yanlış olduğunu söyledi ama ikna edemedi. İnat eden Azil'i kurtarmak için Osman Maçari, Sado ile anlaşma yapmak zorunda kaldı. Sado, hapisten çıkmasına karşılık suçlamasını geri çekti ve Azil serbest kaldı.

GELİNLİK SEÇTİLER

Asiye ve Nermin, Azil ile Güneş'i birbirlerinden uzak tutmaya için ellerinden geleni yaptılar. Güneş, gelinlik seçmeye Asiye Ana ile birlikte gitti. Güneş, gelinlik denerken Nermin'in telefonuna Karadeniz'deki okul ziyareti fotoğrafları geldi ve Azil ile Güneş'in daha önceden tanıştıklarını öğrendi. Gelinlik baktıkları yere gelen Azil'i gören Güneş, hemen yanına gitti. Genç aşıklar gözlerini karartıp birlikte olacaklar mı merak konusu oldu...

MÜGE ANLI ZİRVEDE

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan, sabah kuşağında reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen yapım 23 Eylül Salı günkü yayınıyla Tüm Kişiler kategorisinde %4,35 izlenme oranı ve %33,36 izlenme payı, 20+ABC1'de %4,95 izlenme oranı ve %37,21 izlenme payı alarak iki kategoride de birinci oldu.