atv, 23 Eylül’de yayınladığı dizi ve programlarla Kantar Medya’nın ilk 100 yapım listesinde tüm kategorilerde zirvede yer aldı. Sabah kuşağının reyting rekortmeni “Müge Anlı ile Tatlı Sert” iki kategoride birincilik elde ederken, akşam kuşağının güçlü dizisi “Gözleri Karadeniz” dördüncü bölümüyle tüm akşamın en çok izlenen yapımı oldu. Dizide heyecan doruktayken, Azil ve Güneş’in karmaşık ilişkisi izleyiciyi ekran başına kilitledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi :24 Eylül 2025 , 12:39 Güncelleme Tarihi :24 Eylül 2025 , 12:47
Reytinglerde rakipsiz: Sabahtan akşama ATV izlendi!

atv, 23 Eylül'de yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde tüm kategorilerde ilk sıraya adını yazdırdı. Tüm Gün Tüm Kişiler kategorisinin ise ilk 2'si atv'nin oldu!

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan, sabah kuşağında reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen yapım 23 Eylül Salı günkü yayınıyla Tüm Kişiler kategorisinde %4,35 izlenme oranı ve %33,36 izlenme payı, 20+ABC1'de %4,95 izlenme oranı ve %37,21 izlenme payı alarak iki kategoride de birinci oldu.

SALI AKŞAMININ EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ GÖZLERİ KARADENİZ

Dün akşam dördüncü bölümüyle ekrana gelen Gözleri Karadeniz Tüm Kişiler kategorisinde ikinci sıraya yerleşerek tüm akşamın "En Çok İzlenen Dizi"si oldu.

GÖZLERİ KARADENİZ'İN 4. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

'Sensiz yaşamak istemiyorum seni başkasına bırakmak istemiyorum gel aynı denizde olalım Güneş"

Azil, Dursun'u kurtarmak için Havva'yı vurduğunu söyleyip ve suçu üstlendi. Güneş, yaptığının yanlış olduğunu söyledi ama ikna edemedi. İnat eden Azil'i kurtarmak için Osman Maçari, Sado ile anlaşma yapmak zorunda kaldı. Sado, hapisten çıkmasına karşılık suçlamasını geri çekti ve Azil serbest kaldı.

Asiye ve Nermin, Azil ile Güneş'i birbirlerinden uzak tutmaya için ellerinden geleni yaptılar. Güneş, gelinlik seçmeye Asiye Ana ile birlikte gitti. Güneş, gelinlik denerken Nermin'in telefonuna Karadeniz'deki okul ziyareti fotoğrafları geldi ve Azil ile Güneş'in daha önceden tanıştıklarını öğrendi. Gelinlik baktıkları yere gelen Azil'i gören Güneş, hemen yanına gitti. Genç aşıklar gözlerini karartıp birlikte olacaklar mı merak konusu oldu…

