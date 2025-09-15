SON DAKİKA
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 15 EYLÜL 2025 ATV | Mustafa'nın iki tane kamera koyduğu o odadaki gizem ne?

“Sevgilimle evleneceğim" dedi, karısından boşanmak istedi! Çocuğumun annesi dediği Bircan canlı yayında olacak! Cesur ile Fatma yeni bir hayat kurabilecek mi? Cesur’un köyünden canlı yayın! Mustafa'nın iki tane kamera koyduğu o odadaki gizem ne? Gerçekler ortaya çıkacak! Yüzde elli engelli karısı Fatma Gül evli ve çocuklu Hüseyin’e kaçtı! Kocası Ömer Faruk, ailesinin yanına gitti! Hepsi ve daha fazlası Esra Erol’da...

Giriş Tarihi :15 Eylül 2025 , 16:19
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

"Sevgilimle evleneceğim" dedi, karısından boşanmak istedi! Çocuğumun annesi dediği Bircan canlı yayında olacak!

Cesur ile Fatma yeni bir hayat kurabilecek mi? Cesur'un köyünden canlı yayın!

Mustafa'nın iki tane kamera koyduğu o odadaki gizem ne? Gerçekler ortaya çıkacak!

Yüzde elli engelli karısı Fatma Gül evli ve çocuklu Hüseyin'e kaçtı!

Kocası Ömer Faruk, ailesinin yanına gitti! "Evliliğimizi kocamın ailesi mahvetti!"

