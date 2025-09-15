Cennetin Çocukları konusu ne, oyuncuları kim? TRT 1’in yeni dizisi Cennetin Çocukları çekim yerleri

TRT 1 ekranlarında bu akşam izleyiciyle buluşacak olan Cennetin Çocukları, güçlü hikayesi ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla merak uyandırıyor.
🎬 CENNETİN ÇOCUKLARI'NIN KONUSU
Dizinin merkezinde yer alan İskender, çocukluğunu yetimhanelerde, sokaklarda ve hapishanelerde geçirmiş bir karakter. Hayatını hep bileğinin gücüyle sürdürmüş olan İskender'in yolu bir gün Arafköy adında küçük bir kasabaya düşer. Burada geçmişin yüklerini sırtında taşırken, Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve Doktor Gönül gibi isimlerle tanışır. İskender, kasabada sevgi ve aidiyet arayışına girerken, insan-ı kâmil olma yolunda hem kendiyle hem de çevresiyle yüzleşir. Ancak Arafköy'de herkesin kendi sınavı vardır ve bu kasaba, İskender'e beklenmedik yeni sorular yöneltecektir.
👥 CENNETİN ÇOCUKLARI'NIN OYUNCULARI
Dizide birçok ünlü isim bir araya geliyor. Başrollerde İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Yurdaer Okur, Ali Seçkiner Alıcı ve Ali Düşenkalkar yer alıyor. Kadroda ayrıca Şebnem Doğruer ve Münire Apaydın gibi deneyimli oyuncular da bulunuyor. Her biri farklı bir karakteri canlandırarak hikayeye derinlik katıyor.
🎥 CENNETİN ÇOCUKLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yapımın çekimleri Balıkesir'in turistik ilçesi Ayvalık'ta gerçekleştiriliyor. Ege'nin doğal güzelliklerini ekrana taşıyan dizi, kasaba yaşamının atmosferini gerçek mekânlarda çekilen sahnelerle yansıtıyor. Bu tercih, dizinin görsel dünyasına sıcaklık ve samimiyet katıyor.