Cennetin Çocukları konusu ne, oyuncuları kim? TRT 1’in yeni dizisi Cennetin Çocukları çekim yerleri

🎬 CENNETİN ÇOCUKLARI'NIN KONUSU

Dizinin merkezinde yer alan İskender, çocukluğunu yetimhanelerde, sokaklarda ve hapishanelerde geçirmiş bir karakter. Hayatını hep bileğinin gücüyle sürdürmüş olan İskender'in yolu bir gün Arafköy adında küçük bir kasabaya düşer. Burada geçmişin yüklerini sırtında taşırken, Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve Doktor Gönül gibi isimlerle tanışır. İskender, kasabada sevgi ve aidiyet arayışına girerken, insan-ı kâmil olma yolunda hem kendiyle hem de çevresiyle yüzleşir. Ancak Arafköy'de herkesin kendi sınavı vardır ve bu kasaba, İskender'e beklenmedik yeni sorular yöneltecektir.