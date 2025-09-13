KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARINDA SON DURUM 2025-2026: GSB ile KYK burs başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

Üniversite kayıt maratonu tamamlandı, dersler başladı ve şimdi milyonlarca öğrencinin gündemindeki tek ve en önemli konu masada: 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları. Yurt ve yemek masraflarından kitap ücretlerine ulaşım giderlerinden sosyal yaşama kadar her kalemde artan maliyetler karşısında öğrenciler için adeta bir "can suyu" niteliği taşıyan bu devlet desteği için en kritik viraja girildi. Yeni kazananlardan ara sınıflardaki öğrencilere kadar herkesin gözü kulağı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) gelecek o tek açıklamada. Peki bu heyecanlı bekleyiş ne zaman sona erecek başvuru ekranı açıldığında nelere dikkat edilmeli ve kimler bu destekten yararlanmada öncelikli olacak? İşte öğrencilerin kaderini etkileyecek sürece dair tüm detaylar ve hazırlık rehberi.