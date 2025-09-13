PODCAST CANLI YAYIN

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARINDA SON DURUM 2025-2026: GSB ile KYK burs başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, yeni kazananlardan ara sınıf öğrencilerine kadar herkesin aklındaki tek soru aynı: "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" Geçim sıkıntısı ve artan eğitim masrafları karşısında öğrencilere adeta bir nefes olan bu destek için başvuru takvimi, şartlar ve izlenmesi gereken adımlar büyük bir merakla araştırılıyor. Peki başvurular hangi tarihte başlayacak ve ne kadar sürecek? Kimler burs, kimler kredi alabilir? Başvuru süreci e-Devlet üzerinden nasıl ilerleyecek? İşte, öğrencilerin hazırlıklı olması için bilmesi gereken tüm detaylar...

Üniversite kayıt maratonu tamamlandı, dersler başladı ve şimdi milyonlarca öğrencinin gündemindeki tek ve en önemli konu masada: 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları. Yurt ve yemek masraflarından kitap ücretlerine ulaşım giderlerinden sosyal yaşama kadar her kalemde artan maliyetler karşısında öğrenciler için adeta bir "can suyu" niteliği taşıyan bu devlet desteği için en kritik viraja girildi. Yeni kazananlardan ara sınıflardaki öğrencilere kadar herkesin gözü kulağı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) gelecek o tek açıklamada. Peki bu heyecanlı bekleyiş ne zaman sona erecek başvuru ekranı açıldığında nelere dikkat edilmeli ve kimler bu destekten yararlanmada öncelikli olacak? İşte öğrencilerin kaderini etkileyecek sürece dair tüm detaylar ve hazırlık rehberi.

KYK BURS- KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

2025-2026 dönemi için KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında alınan başvurular bu yıl da benzer tarihlerde açılabilir. Resmi takvim açıklandığında güncel bilgiler haberimizde yer alacaktır.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları yalnızca e-Devlet üzerinden online olarak yapılmaktadır. Öğrenciler tek bir ekran üzerinden hem burs hem de kredi seçeneği için başvuru gerçekleştirebilir. Sürece dair tüm detaylar ve tarih bilgileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edilecektir, ardından detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

İkinci öğretim öğrencileri burs/kredi alabilir mi?

Bakanlığımıza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun olması halinde burs/kredi alabilmektedir.

Hem burs hem de kredi aynı anda alınabilir mi?

Mevzuata göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

Öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler kimler?

  • Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
  • Gazinin kendisi veya bekar çocukları
  • Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler
  • Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
  • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
  • Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
  • Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler
