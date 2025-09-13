KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARINDA SON DURUM 2025-2026: GSB ile KYK burs başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

Üniversite kayıt maratonu tamamlandı, dersler başladı ve şimdi milyonlarca öğrencinin gündemindeki tek ve en önemli konu masada: 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları. Yurt ve yemek masraflarından kitap ücretlerine ulaşım giderlerinden sosyal yaşama kadar her kalemde artan maliyetler karşısında öğrenciler için adeta bir "can suyu" niteliği taşıyan bu devlet desteği için en kritik viraja girildi. Yeni kazananlardan ara sınıflardaki öğrencilere kadar herkesin gözü kulağı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) gelecek o tek açıklamada. Peki bu heyecanlı bekleyiş ne zaman sona erecek başvuru ekranı açıldığında nelere dikkat edilmeli ve kimler bu destekten yararlanmada öncelikli olacak? İşte öğrencilerin kaderini etkileyecek sürece dair tüm detaylar ve hazırlık rehberi.
KYK BURS- KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
2025-2026 dönemi için KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında alınan başvurular bu yıl da benzer tarihlerde açılabilir. Resmi takvim açıklandığında güncel bilgiler haberimizde yer alacaktır.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları yalnızca e-Devlet üzerinden online olarak yapılmaktadır. Öğrenciler tek bir ekran üzerinden hem burs hem de kredi seçeneği için başvuru gerçekleştirebilir. Sürece dair tüm detaylar ve tarih bilgileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edilecektir, ardından detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.