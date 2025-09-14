KPSS 3. oturum saat kaçta başlayıp, bitecek? KPSS Alan Bilgisi sınavı kaç dakika sürecek, hangi konulardan çıkacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 A Grubu Alan Bilgisi oturumları, dün yapılan ilk iki oturumun ardından bugün son ayağıyla devam ediyor. İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında yapılacak 3. oturum, saat 10.15'te başlayacak ve adaylar sınav binalarına 10.00'dan sonra alınmayacak. Sınav, 160 dakikalık süreyle tamamlanacak ve ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlar, adayların meslek hayatında önemli bir adım olacak.
BUGÜNKÜ 3. OTURUMUN AYRINTILARI
KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu bugün 10.15'te başlayacak. Bu oturumda İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanları yer alıyor. Adaylar, sınav saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak, bu nedenle erken gelmek büyük önem taşıyor.
Başlangıç: 10.15
Süre: 160 dakika
Bitiş: 12.55
Oturum boyunca adaylara alanlarına göre farklı süreler tanınacak: İşletme ve Muhasebe için 50'şer dakika, İstatistik testi için ise 60 dakika cevaplama süresi verilecek.
KPSS ALAN BİLGİSİ OTURUM SÜRELERİ VE TESTLER
Sınavda adaylar, başvurularında seçtikleri alanlara göre testleri çözmekle yükümlü. Her test 40 sorudan oluşuyor ve süreler testin konusuna göre değişiyor:
İşletme: 50 dakika
Muhasebe: 50 dakika
İstatistik: 60 dakika
Hukuk: 50 dakika