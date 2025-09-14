SON DAKİKA
KPSS 3. oturum saat kaçta başlayıp, bitecek? KPSS Alan Bilgisi sınavı kaç dakika sürecek, hangi konulardan çıkacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 A Grubu Alan Bilgisi oturumları, dün 13 Eylül Cumartesi günü yapılan ilk iki oturumun ardından bugün 14 Eylül Pazar günü son oturumla devam ediyor. Adaylar, sınav saatlerini ve sürelerini önceden bilmeleri halinde sınav gününü daha planlı ve stressiz geçirebilir.

Giriş Tarihi :14 Eylül 2025 , 09:24
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 A Grubu Alan Bilgisi oturumları, dün yapılan ilk iki oturumun ardından bugün son ayağıyla devam ediyor. İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında yapılacak 3. oturum, saat 10.15'te başlayacak ve adaylar sınav binalarına 10.00'dan sonra alınmayacak. Sınav, 160 dakikalık süreyle tamamlanacak ve ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlar, adayların meslek hayatında önemli bir adım olacak.

BUGÜNKÜ 3. OTURUMUN AYRINTILARI

KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu bugün 10.15'te başlayacak. Bu oturumda İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanları yer alıyor. Adaylar, sınav saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak, bu nedenle erken gelmek büyük önem taşıyor.

Başlangıç: 10.15

Süre: 160 dakika

Bitiş: 12.55

Oturum boyunca adaylara alanlarına göre farklı süreler tanınacak: İşletme ve Muhasebe için 50'şer dakika, İstatistik testi için ise 60 dakika cevaplama süresi verilecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ OTURUM SÜRELERİ VE TESTLER

Sınavda adaylar, başvurularında seçtikleri alanlara göre testleri çözmekle yükümlü. Her test 40 sorudan oluşuyor ve süreler testin konusuna göre değişiyor:

İşletme: 50 dakika

Muhasebe: 50 dakika

İstatistik: 60 dakika

Hukuk: 50 dakika

Kamu Yönetimi: 50 dakika

İktisat: 50 dakika

Maliye: 50 dakika

Uluslararası İlişkiler: 50 dakika

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: 50 dakika

Engelli adaylar için ek süre uygulaması da geçerli; ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakikalık ilave süreden yararlanabilecek.

DÜN GERÇEKLEŞEN OTURUMLAR

Dünkü 1. oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi ile Endüstri İlişkileri testleri yer aldı ve adaylara 150 dakika süre verildi. Oturum saat 12.45'te sona erdi.

2. oturumda ise Hukuk, İktisat ve Maliye alanları tamamlandı. Başlangıç saati 14.45 olan oturum, 17.15'te tamamlandı.

SINAV GÜNÜ İÇİN HATIRLATMALAR

ÖSYM, adayların sınav giriş belgelerini kontrol etmelerini ve sınav saatinden önce sınav binalarında hazır bulunmalarını önemle vurguladı. Sınav sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar ve yasaklı eşyalar da adaylar için sınav öncesinde hatırlatıldı.

Bugün gerçekleşecek 3. oturum, KPSS Lisans Alan Bilgisi serisinin son ayağı olacak ve adayların sonuçları, ÖSYM tarafından daha sonra açıklanacak.

