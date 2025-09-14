KPSS 3. oturum saat kaçta başlayıp, bitecek? KPSS Alan Bilgisi sınavı kaç dakika sürecek, hangi konulardan çıkacak?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 A Grubu Alan Bilgisi oturumları, dün yapılan ilk iki oturumun ardından bugün son ayağıyla devam ediyor. İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında yapılacak 3. oturum, saat 10.15'te başlayacak ve adaylar sınav binalarına 10.00'dan sonra alınmayacak. Sınav, 160 dakikalık süreyle tamamlanacak ve ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlar, adayların meslek hayatında önemli bir adım olacak.

Takvim Foto Arşiv BUGÜNKÜ 3. OTURUMUN AYRINTILARI KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu bugün 10.15'te başlayacak. Bu oturumda İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanları yer alıyor. Adaylar, sınav saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak, bu nedenle erken gelmek büyük önem taşıyor. Başlangıç: 10.15 Süre: 160 dakika Bitiş: 12.55 Oturum boyunca adaylara alanlarına göre farklı süreler tanınacak: İşletme ve Muhasebe için 50'şer dakika, İstatistik testi için ise 60 dakika cevaplama süresi verilecek.