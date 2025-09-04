Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğruda bu hafta: Ahlakın önemi ve ahiretteki yeri konuşulacak

PODCAST CANLI YAYIN
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile “Dosta Doğru”da bu hafta: Ahlakın önemi ve ahiretteki yeri konuşulacak

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun sunduğu “Dosta Doğru” programı, sezon boyunca Peygamber Efendimiz ve Ehli Beyt’in hayatından çarpıcı hikâyelerle izleyicisini buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta, ahlakın neden önemli olduğu, güzel ahlaklı kişilerin ahiretteki durumu ve ahlaklı birey olmak için dikkat edilmesi gerekenler ele alınacak. Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece 00.20’de atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak program, manevi dünyaya dokunan özel içerikleriyle öne çıkıyor.

Giriş Tarihi :04 Eylül 2025
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile "Dosta Doğru" sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

Bu haftaki programında ise; "Ahlak niçin önemlidir?", "Güzel ahlaklı olanın ahiretteki durumu nedir?" "Ahlaklı bir insan olmak için nelere dikkat edilmeli?" konuları ele alınacak. Hepsi ve daha fazlası Peygamber Efendimiz ve sahabenin hayatından kesitlerin yer aldığı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ekran klasiği Dosta oğru'da olacak. "Dosta Doğru" Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 00.20'de Atv'de...

