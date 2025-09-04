Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğruda bu hafta: Ahlakın önemi ve ahiretteki yeri konuşulacak

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile "Dosta Doğru" sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

Bu haftaki programında ise; "Ahlak niçin önemlidir?", "Güzel ahlaklı olanın ahiretteki durumu nedir?" "Ahlaklı bir insan olmak için nelere dikkat edilmeli?" konuları ele alınacak. Hepsi ve daha fazlası Peygamber Efendimiz ve sahabenin hayatından kesitlerin yer aldığı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ekran klasiği Dosta oğru'da olacak. "Dosta Doğru" Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 00.20'de Atv'de...