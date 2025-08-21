Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecan doruktaydı. 50 bin TL'yi geçen yarışmacının karşısına çıkan kritik soru, programın en merak edilen anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

SORU: Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839'da, Sultan Abdülmecid döneminde, Hariciye Nazırı Mustafa Reşid Paşa tarafından nerede ilan edilmiştir?



A) Kız Kulesi'nde

B) Gülhane Meydanı'nda

C) Pierre Loti Tepesi'nde

D) Yıldız Sarayı'nda



YANIT:B) Gülhane Meydanı'nda