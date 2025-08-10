Türkiye’de 2024’te doğan kız çocuklarına en çok verilen ad hangisi olmuştur? Asel, Zeynep, Defne...

Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam izleyicileri ekrana kilitleyen anlar yaşandı. 5 milyon TL'lik büyük ödüle giden yolda 50 bin TL barajını aşan yarışmacı, karşısına çıkan çetin soruda uzun süre karar veremedi. Oktay Kaynarca'nın yönlendirmeleri eşliğinde yaşanan bu gerilim dolu dakikalar, programa damgasını vurdu.

TÜRKİYE'DE 2024'TE DOĞAN KIZ ÇOCUKLARINA EN ÇOK VERİLEN AD HANGİSİ OLMUŞTUR?

A- ZEYNEP

B- ASEL

C- DEFNE

D- YAĞMUR

CEVAP: C

Kız bebek isimleri sıralamasında ilk üç: Defne, Asel, Zeynep şeklindedir