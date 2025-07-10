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Dünyada bir ilk!

Emre Karayel, eşi Gizem Karayel ile birlikte yapımcılığını üstlendiği Dedektif Reptır sinema filmi için hazırlıkları tamamladı. Film 'Unreal Engine' teknolojisi ile çekildi. Dünyada bu teknoloji ile çekilen ilk film olduğu belirtildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Temmuz 2025
Dünyada bir ilk!

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Emre Karayel, eşi Gizem Karayel ile birlikte yapımcılığını üstlendiği Dedektif Reptır sinema filmi için hazırlıkları tamamladı. Ataşehir'de çekilen film, Türkiye'de bir ilke imza atıyor. Gerçek zamanlı VFX ve sanal prodüksiyon tekniklerinin kullanıldığı yapımda, 'Unreal Engine' teknolojisiyle çalışıldı.

Emre Karayel, "Bu teknikle kuklalarla çekilen filmin dünyada bir ilk olduğunu söylüyorlar. Bunu başarmış olmak beni çok mutlu etti" diyerek heyecanını paylaştı.

Karayel çifti, yeni doğacak bebeklerine "Cihan Volkan" adını verecek.

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