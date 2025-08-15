Sağlık yatırımları devam ediyor! Bakan Memişoğlu açıkladı | "Sancaktepe Şehir Hastanesi dünyaya örnek olacak"

İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret eden Bakan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında kentte yürütülen sağlık yatırımlarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, İstanbul'da 2002 yılında 27 bin 927 olan yatak kapasitesini, 2025 itibarıyla yüzde 65 artırarak 46 bin 34'e çıkardıklarını bildirdi.
"SON 20 SENEDE 25 ŞEHİR HASTANESİ YAPILDI"
Türkiye'de son 20 senede 25 şehir hastanesi yaptıklarını dile getiren Memişoğlu, İstanbul'da ise son 5 senede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastanelerinden 4'ünü hizmete aldıklarını kaydetti. Bakan Memişoğlu, ilçelerdeki sağlık yatırımlarına ilişkin şu bilgileri verdi:
İSTANBUL'A SAĞLIK DEVRİMİ
"Dünyanın belki de en önemli şehir hastanelerinden ve sağlık fiziki yapılarından bir tanesi olacak 4 bin 50 yataklı Sancaktepe Şehir Hastanemizin de inşaatına devam etmekteyiz. İnşallah 2027 senesinde ilk etabını milletimizin hizmetine sunacağız. Aynı zamanda Beykoz'a şu an için 600 yataklı bir hastane inşaatımız devam ediyor. Aynı şekilde Avcılar'da da 200 yataklı devlet hastanemizin inşaatı devam etmekte. Bunun yanında Bayrampaşa ve Haseki hastanelerimizin de inşaatları devam etmektedir. Esenler'de 400 yataklı bir hastane planlamamız ve projemiz başladı. Bunun yanında özellikle herkesin bildiği Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanemizin inşallah çok yakın zamanda projesini bitirerek inşaatına başlayacağız ve 1800 yataklı, çok kapasiteli bir hastane kompleksi olacak. Herkesin bildiği Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanemizin de inşallah yenilenme projesini yapıyoruz. Onun da 2026-2027 yılında inşaatına başlamış olacağız."
İnşaatı bitirilen 300 yataklı Esenyurt Hastanesinin de eylül ayı başında teslim edileceğini belirten Memişoğlu, "Bu hastaneyi hem biz hem de İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi birlikte kullanacağız. Bir kısmını onlara tahsis ettik çünkü inşaat süreçleri var. O inşaat sürecinde, bizim bu hastanemizdeki fiziki ortamdan, fiziki yapılardan yararlanacaklar." ifadelerini kullandı.
Memişoğlu, Ataşehir'de İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesinin yenilenmesinin sağlanacağını ve 1200 yataklı modern bir hastaneyi vatandaşlara kavuşturacaklarını, bunun da temelini ekim ayında atacaklarını söyledi.