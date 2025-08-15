Sağlık yatırımları devam ediyor! Bakan Memişoğlu açıkladı | "Sancaktepe Şehir Hastanesi dünyaya örnek olacak"

Sancaktepe Şehir Hastanesi (takvim foto arşiv)

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma ile Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma hastanelerinin de İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında yenilenme süreçlerinin hazırlandığını aktaran Memişoğlu, "Bunun da yenilenmesi ve inşaatının başlaması inşallah sene sonuna kadar olacak. 2025'in sene sonunda bunların da en geç temelini atmış olacağız. Cemil Taşçıoğlu, Süleyman Yalçın ve Kartal Lütfü Kırdar hastanelerimizi yenilemiştik. Bunların ek inşaatları var. İnşallah bunların da 2026'da inşaatlarına başlamış olacağız." diye konuştu.

"DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK"



Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti:



"Demin bahsettiğim Sancaktepe Şehir Hastanemiz 4 bin 50 yatakla dünyaya örnek olacak. Bunun içinde Sağlıklı Yaşam Köyü dediğimiz bağımlılıkla ilgili kısmı bitirdik. İnşaat etabı bitirildi. Bu ay içinde veya önümüzdeki ay bize teslim edilecek. Orada da bağımlılarla ilgili Türkiye'ye örnek bir proje oluşturduk. O projeyi de hizmete açacağız. Özellikle Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bizi bizzat takip ettiği bu proje, bağımlılarla ilgili Türkiye'de örnek bir Sağlıklı Yaşam Köyü olacak. Bunu da inşallah bu sene sonuna kadar tam kapasiteli hizmete sunacağız."

AİLE HEKİMLİKLERİNİN YENİLENMESİ



Koruyucu hekimliği de çok önemsediklerinin altını çizen Memişoğlu, aile hekimliklerinin kurumsal kimliklerini oluşturduklarını belirtti. Aile hekimliği binalarını, aynı fiziki şartlarda standart sunabilen modern yapılara dönüştürmeye çalışacaklarını vurgulayan Memişoğlu, "İstanbul'da şu ana kadar 34 aile hekimliğimizin inşaatı devam ediyor ve yıl sonuna kadar 50 Avrupa Yakası, 50 Anadolu Yakası'nda olmak üzere yenileceğimiz aile hekimliklerimizin planlamasını yaptık. En kısa zamanda bunların da inşaatına başlayacağız." açıklamasını yaptı. Memişoğlu, sağlığı kaybetmeden korumanın önemine dikkati çekerek, aile hekimlerine randevu yetkisi verdiklerini hatırlattı.