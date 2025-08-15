PODCAST CANLI YAYIN

Sağlık yatırımları devam ediyor! Bakan Memişoğlu açıkladı | "Sancaktepe Şehir Hastanesi dünyaya örnek olacak"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'daki projeler tamamlandığında yaklaşık 335 milyar liranın üzerinde bir sağlık yatırımı yapılmış olacağını belirterek, bu projelerden Sancaktepe Şehir Hastanesinin 4 bin 50 yatak kapasiteyle dünyaya örnek olacağını ifade etti.

İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret eden Bakan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında kentte yürütülen sağlık yatırımlarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, İstanbul'da 2002 yılında 27 bin 927 olan yatak kapasitesini, 2025 itibarıyla yüzde 65 artırarak 46 bin 34'e çıkardıklarını bildirdi.

"SON 20 SENEDE 25 ŞEHİR HASTANESİ YAPILDI"

Türkiye'de son 20 senede 25 şehir hastanesi yaptıklarını dile getiren Memişoğlu, İstanbul'da ise son 5 senede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastanelerinden 4'ünü hizmete aldıklarını kaydetti. Bakan Memişoğlu, ilçelerdeki sağlık yatırımlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

İSTANBUL'A SAĞLIK DEVRİMİ

"Dünyanın belki de en önemli şehir hastanelerinden ve sağlık fiziki yapılarından bir tanesi olacak 4 bin 50 yataklı Sancaktepe Şehir Hastanemizin de inşaatına devam etmekteyiz. İnşallah 2027 senesinde ilk etabını milletimizin hizmetine sunacağız. Aynı zamanda Beykoz'a şu an için 600 yataklı bir hastane inşaatımız devam ediyor. Aynı şekilde Avcılar'da da 200 yataklı devlet hastanemizin inşaatı devam etmekte. Bunun yanında Bayrampaşa ve Haseki hastanelerimizin de inşaatları devam etmektedir. Esenler'de 400 yataklı bir hastane planlamamız ve projemiz başladı. Bunun yanında özellikle herkesin bildiği Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanemizin inşallah çok yakın zamanda projesini bitirerek inşaatına başlayacağız ve 1800 yataklı, çok kapasiteli bir hastane kompleksi olacak. Herkesin bildiği Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanemizin de inşallah yenilenme projesini yapıyoruz. Onun da 2026-2027 yılında inşaatına başlamış olacağız."

İnşaatı bitirilen 300 yataklı Esenyurt Hastanesinin de eylül ayı başında teslim edileceğini belirten Memişoğlu, "Bu hastaneyi hem biz hem de İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi birlikte kullanacağız. Bir kısmını onlara tahsis ettik çünkü inşaat süreçleri var. O inşaat sürecinde, bizim bu hastanemizdeki fiziki ortamdan, fiziki yapılardan yararlanacaklar." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, Ataşehir'de İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesinin yenilenmesinin sağlanacağını ve 1200 yataklı modern bir hastaneyi vatandaşlara kavuşturacaklarını, bunun da temelini ekim ayında atacaklarını söyledi.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma ile Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma hastanelerinin de İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında yenilenme süreçlerinin hazırlandığını aktaran Memişoğlu, "Bunun da yenilenmesi ve inşaatının başlaması inşallah sene sonuna kadar olacak. 2025'in sene sonunda bunların da en geç temelini atmış olacağız. Cemil Taşçıoğlu, Süleyman Yalçın ve Kartal Lütfü Kırdar hastanelerimizi yenilemiştik. Bunların ek inşaatları var. İnşallah bunların da 2026'da inşaatlarına başlamış olacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük kapasiteli şehir hastanesi olacak! Sancaktepe Şehir Hastanesi'nde çalışmalara son sürat devam

"DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK"

Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Demin bahsettiğim Sancaktepe Şehir Hastanemiz 4 bin 50 yatakla dünyaya örnek olacak. Bunun içinde Sağlıklı Yaşam Köyü dediğimiz bağımlılıkla ilgili kısmı bitirdik. İnşaat etabı bitirildi. Bu ay içinde veya önümüzdeki ay bize teslim edilecek. Orada da bağımlılarla ilgili Türkiye'ye örnek bir proje oluşturduk. O projeyi de hizmete açacağız. Özellikle Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bizi bizzat takip ettiği bu proje, bağımlılarla ilgili Türkiye'de örnek bir Sağlıklı Yaşam Köyü olacak. Bunu da inşallah bu sene sonuna kadar tam kapasiteli hizmete sunacağız."

AİLE HEKİMLİKLERİNİN YENİLENMESİ

Koruyucu hekimliği de çok önemsediklerinin altını çizen Memişoğlu, aile hekimliklerinin kurumsal kimliklerini oluşturduklarını belirtti. Aile hekimliği binalarını, aynı fiziki şartlarda standart sunabilen modern yapılara dönüştürmeye çalışacaklarını vurgulayan Memişoğlu, "İstanbul'da şu ana kadar 34 aile hekimliğimizin inşaatı devam ediyor ve yıl sonuna kadar 50 Avrupa Yakası, 50 Anadolu Yakası'nda olmak üzere yenileceğimiz aile hekimliklerimizin planlamasını yaptık. En kısa zamanda bunların da inşaatına başlayacağız." açıklamasını yaptı. Memişoğlu, sağlığı kaybetmeden korumanın önemine dikkati çekerek, aile hekimlerine randevu yetkisi verdiklerini hatırlattı.

