Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! 2 ilde orman yangını | Havadan ve karadan müdahale

Yurdun farklı bölgelerinden artan sıcakların da etkisiyle orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay ve Mersin'deki yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Takvim.com.tr dakika dakika bölgeden gelişmeleri aktarıyor
CANLI ANLATIM
MERSİN'DE YANGINLARA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınına 3'üncü gününde, Anamur ilçesindeki orman yangınına ise 2'nci gününde müdahale devam ediyor.
Silifke ilçesinde önceki gün 3 noktada orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Işıklı, Kırtıl, İmamuşağı, Balandız, Akdere ve Çamlıca mahallelerinde tedbir amaçlı 984 hanede 1864 kişi tahliye edildi. Yangının 3'üncü gününde ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Dün Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde çıkan orman yangını da devam ediyor. Tedbir amaçlı Ovabaşı Mahallesi'nin boşaltıldığı yangına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.
HATAY'DA ALEVLERLE MÜCADELE
Hatay'ın Hassa ve Yayladağı ilçelerindeki orman yangınları devam ediyor.
Hassa'nın Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde önceki gün orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Bölgede iki mahallede 1115 kişinin evlerinden tahliye edildi. Üçüncü gününe giren orman yangına gece boyu 259 araç ve 592 personelle müdahale edildi. Bugün havanın aydınlanmasıyla hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil oldu.
Öte yandan Yayladağı'nda iki ayrı noktada çıkan orman yangınları da ikinci gününde. Gece boyu ilçeye bağlı Çaksına Mahallesi'ndeki yangına 78 araç, 159 personel ile Suriye'nin Kesep bölgesinden ilçeye sıçrayan yangına ise 54 araç ve 192 personel ile müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına hava araçları da katıldı.