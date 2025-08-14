T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/108 SATIŞ TAŞINMAZIN

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/108 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, HOCACİHAN Mahalle/Köy, 0 Ada, 6750 Parsel, A3 blok zemin kat 3 Nolu Bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Işıklar Mahallesi, Fındıkköy Sokak No: 7 İç Kapı No:3 Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 85 m2

Arsa Payı : 2/316

İmar Durumu : Ana taşınmaz ayrık 8 kat blok mesken sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 10:39

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 10:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:39

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 10:39



2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, HACI KAYMAK Mahalle/Köy, 28832 Ada, 3 Parsel, 2.kat 11 Nolu Bağımsız Bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Hacı Kaymak Mahallesi, Hazarifenahmet Sokak, No: 6/11 Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 115,65 m2

Arsa Payı : 66/2650

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli İma Uygulama Planında, mesken sahasında kaldığı belirlenmiştir.

Kıymeti : 4.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 11:39

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 11:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 11:39

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 11:39

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

