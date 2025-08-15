Enerjide bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye, halihazırda 4 sondaj, 2 sismik araştırma gemisi ve 1 yüzer doğal gaz üretim platformuyla denizlerde yürüttüğü faaliyetlerini filoya ekleyeceği 2 gemiyle daha da ileri seviyeye taşımaya hazırlanıyor.
2 GEMİ NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK
Türkiye'nin enerji filosuna kazandıracağı 2 gemi için geri sayım başladı. İletişim Başkanlığı "Türkiye'nin enerji kahramanları" başlığıyla yayınladığı infografide gemilerden birinin Ocak ayında diperinin ise Şubat'ta göreve hazır olacağı bildirildi.
İnşası geçen yıl Güney Kore'de tamamlanan 228 metre uzunluk, 42 metre genişliğe sahip gemiler, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. Helikopter pistine ve 200 personel için yaşam alanına sahip gemilerin 2029'a kadar kesintisiz operasyon yürütme kabiliyeti bulunuyor.
İletişim Başkanlığındna yapılan sosyal medya paylaşımında, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji filosuna 2 yeni sondaj gemisi ekleyerek toplam sondaj gemisi sayısını 6'ya çıkardı. Böylece Türkiye, 2 sismik araştırma gemisi ve 6 sondaj gemisi ile dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip ülke konumuna geldi." denildi.
FİLODAKİ GEMİLERİMİZ
Yeni sondaj gemilerinin filoya katılmasıyla Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri, Barbaros Hayrettin Paşa, MTA Oruç Reis sismik arama gemileri ve ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi'nin yer aldığı enerji filosundaki gemi sayısı 9'a yükseliyor.
SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİLERİ
Türkiye'nin ilk sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa ile 2012'de yerli envanter oluşturulmaya başlandı.
Denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyebilen Barbaros Hayreddin Paşa, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Brüt 4 bin 711 ton ağırlığındaki gemi, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabiliyor. Uzunluğu 84, genişliği 21,6 metre olan gemide bir helikopter pisti bulunuyor.
MTA Oruç Reis'in inşasına ise 2012'de tamamen yerli imkanlarla başlandı. İleri teknoloji ürünü birçok bilimsel ve teknik ekipmanla donatılan gemi, 2017'de operasyon test, eğitim ve tecrübe faaliyetlerine başladı.
Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapabilecek kapasitede modern sevk ve manevra sistemleriyle donatılan gemiyle, petrol ve doğal gaz araştırmalarının yanı sıra kara alanlarının deniz altındaki devamlılıklarının izlenmesi, kıta sahanlığı gibi stratejik öneme sahip bilimsel araştırmalar da etkin şekilde icra edilebiliyor.
MTA Oruç Reis ile deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebiliyor. Modern uzaktan kumandalı su altı aracıyla 1500 metre su derinliğindeki deniz tabanı ayrıntılı olarak izlenebiliyor, deniz suyundan ve tabanından numune alınarak ölçüm ve analizler anında yapılabiliyor.
Boyu 87, genişliği 23 metre olan gemide değişik açılarda aktif 35 kamera bulunuyor.
Türk mühendisler tarafından inşa edilen MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, geçen yıl Somali'de başladığı ilk kıtalararası görevini haziranda tamamladı. Somali açık denizinde 3 boyutlu sismik veri toplayan geminin, ağustos ayı itibarıyla yeni görevi için hazır olması öngörülüyor.
SONDAJ GEMİLERİ ENERJİDE BAĞIMSIZLIĞI ATEŞLEDİ
Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu 2017'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine katıldı.