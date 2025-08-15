İmamoğlu'nun para kasalarının yolsuzluk çarkını BDDK belgeledi! Rapordaki detaylar dikkat çekti | En fazla kara para kimin hesabında?

PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İBB'de patlak veren rüşvet ve yolsuzluk skandalı kapsamında, İstanbul  Cumhuriyet Başsavcılığı talebiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) “İBB Grubu Hesap Hareketleri” raporu hazırladı. Raporda, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lideri olduğu iddia edilen suç örgütünün “para kasaları” olarak nitelendirilen tutuklu ve firari isimlerin banka hareketleri incelendi. İncelemelerde milyarlarca liralık kayıt dışı nakit paranın elden yatırıldığı tespit edildi.

CHP'li İBB'ye yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk skandalının kolları giderek uzuyor. Her yeni gün başka bir olayın patlak verdiği süreç ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) "İBB Grubu Hesap Hareketleri" raporu hazırladı. Raporda İmamoğlu'nun para kasaları olarak bilinen tutuklu ve firari isimlerin hesaplarındaki hareketler incelendi. İşte kara para trafiğinin gözler önüne serildiği rapordaki dikkat çeken detaylar.

GÜLİBRAHİMOĞLU KARA PARA BİRİNCİSİ OLDU

560 milyar liralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun para kasalarının hesap hareketleri incelendi. En yüksek meblağ, hafriyat döküm sahalarından milyar dolarlık vurgun yaptığı iddia edilen ve yurt dışında firari bulunan Murat Gülibrahimoğlu'na ait hesaplarda görüldü. Gülibrahimoğlu'nun hesaplarına 4 milyar 400 milyon TL nakit yatırıldığı, bunun 1 milyar 100 milyon TL'sinin elden çekildiği belirtildi.

BDDK raporu (takvim foto arşiv)BDDK raporu (takvim foto arşiv)

Murat Gülibrahimoğlu (Takvim.com.tr)Murat Gülibrahimoğlu (Takvim.com.tr)

Diğer isimler arasında Hüseyin Köksal'ın hesaplarına 219 milyon 329 bin TL, Murat Kapki'nin hesaplarına 196 milyon 766 bin TL, Adem Soytekin'in hesaplarına 198 milyon 716 bin TL, Ertan Yıldız'ın hesaplarına ise 17 milyon 573 bin TL yatırıldığı kaydedildi. Sabah'ta yer alan habere göre, BDDK raporu, söz konusu kayıt dışı para hareketlerinin yolsuzluk ağıyla bağlantılı olduğunu değerlendirerek savcılığa iletti.

DALGA DALGA YOLSUZLUK

Bu arada, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında, haksız menfaat elde ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 13 kişiden 6'sı tutuklanırken, 7 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

