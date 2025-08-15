İmamoğlu'nun para kasalarının yolsuzluk çarkını BDDK belgeledi! Rapordaki detaylar dikkat çekti | En fazla kara para kimin hesabında?

CHP'li İBB'ye yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk skandalının kolları giderek uzuyor. Her yeni gün başka bir olayın patlak verdiği süreç ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) "İBB Grubu Hesap Hareketleri" raporu hazırladı. Raporda İmamoğlu'nun para kasaları olarak bilinen tutuklu ve firari isimlerin hesaplarındaki hareketler incelendi. İşte kara para trafiğinin gözler önüne serildiği rapordaki dikkat çeken detaylar.

GÜLİBRAHİMOĞLU KARA PARA BİRİNCİSİ OLDU

560 milyar liralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun para kasalarının hesap hareketleri incelendi. En yüksek meblağ, hafriyat döküm sahalarından milyar dolarlık vurgun yaptığı iddia edilen ve yurt dışında firari bulunan Murat Gülibrahimoğlu'na ait hesaplarda görüldü. Gülibrahimoğlu'nun hesaplarına 4 milyar 400 milyon TL nakit yatırıldığı, bunun 1 milyar 100 milyon TL'sinin elden çekildiği belirtildi.

