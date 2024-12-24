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atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nda büyük sırlar ortaya çıkacak!

Bir Gece Masalı yeni bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
atv’nin yeni dizisi Bir Gece Masalı’nda büyük sırlar ortaya çıkacak!

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    "Bir Gece Masalı"nın yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Canfeza'nın babasını takip ederek Boris, Selim ve Kürşat ittifakına şahit olmasına çok öfkelenen Mahir; Canfeza'ya babasıyla iş birliği yapacağını söyleyemeyeceği için yalan söylemek zorunda kalır. Canfeza'nın sevgisinden şüphesi olduğunu öğrendiğinde ise adeta alt üst olur. Pişmanlık içinde Canfeza'yı soktuğu yanlış düşüncelerden ve şüphelerden kurtarmaya karar veren Mahir, yeni yıl gecesi evliliklerini gerçek bir evliliğe çevirmeye ve özür dilemeye karar verir.

    Yeniden Urfalı ve Şehrazad olacaklardır. Ferman'ın organize ettiği yılbaşı eğlencesi ise büyük sırların patlamasına ve yeni aşkların başlangıcına gebedir. Herkes tüm kırgınlıkları ve yanlış anlamaları eski yılda bırakıp harika bir gece geçirirken yeni yılın ilk sabahına kimse eskisi gibi uyanmayacaktır.

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