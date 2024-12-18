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Can Borcu için geri sayım başladı! Cüneyt Mete’den açıklama geldi: Hikayesi çok akıcı ve ters köşelerle dolu!

atv'nin 21 Aralık Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak olan yeni dizisi “Can Borcu”, hikayesi ve karakterleriyle merak uyandırıyor. Dizide Yaşar karakterine hayat veren usta oyuncu Cüneyt Mete, projeye dair açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 11:00 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 11:07
Can Borcu için geri sayım başladı! Cüneyt Mete’den açıklama geldi: Hikayesi çok akıcı ve ters köşelerle dolu!

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    Cumartesi akşamı atv izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Can Borcu'nda Yaşar karakterini canlandıran Cüneyt Mete merakla beklenen dizi hakkında açıklamada bulundu.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Senaryoyla ilk tanışma sürecini anlatan Mete; "Proje teklifi ilk geldiğinde 2 bölüm senaryo gönderildi. Çok akıcı bir hikaye vardı ve ters köşeleriyle beni hemen içine çekti. 3. ve 4. bölümlerde neler olacağını merakla bekledim. 'Yaşar' ise oyun alanı geniş, eğlenceli ve hayatın içinden bir karakter. Tüm bu unsurlar bir araya gelince projede yer alma kararı aldım. Yaşar, 48 yaşında, hayatını "Ne iş olsa yaparım" felsefesiyle sürdüren, evli bir adam. Yaşar, illegal dünyanın kıyısında gezinse de hiçbir zaman ana aktör olamamış biri. Ancak bu dünyanın nimetlerinden faydalanmayı bilen, ufak tefek karanlık işlere bulaşmış ve sırlarla dolu bir karakter" dedi.

    Can Borcu 1. bölüm 4. fragmanı nefes kesti

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    "CAN BORCU'NDA ZORLAMA BİR HİKAYE YOK"
    Dizinin doğallığına ve samimiyetine dikkat çeken Mete; "Can Borcu, zorlama bir hikaye değil. Her gün hayatımızda karşılaştığımız karakterler ve olaylar çok akıcı bir şekilde anlatılıyor. İzleyicilere keyifli, tansiyonu yüksek ve dolu dolu birkaç saat vadediyoruz. Artık dizimiz seyircinin takdirinde" şeklinde konuştu.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin yer aldığı Can Borcu, etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç ve Naz Öngen gibi birbirinden başarılı oyuncular rol alıyor.

    Can Borcu 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan Can Borcu, aile bağları, yasak ilişkiler ve kuşak çatışmalarını çarpıcı bir şekilde işliyor. Her karakter kendi sırlarıyla yüzleşirken çözülmesi gereken düğümler giderek karmaşıklaşıyor. Peki, hangi sırlar açığa çıkacak, hangi bağlar kopacak?

    Can Borcu 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Semih Bağcı otururken, senaryosunu Onur Uğraş kaleme alıyor.

    Can Borcu 1. bölüm fragmanı yayınlandı

    Dikkat çekici hikayesi ve güçlü kadrosuyla "Can Borcu", ilk bölümüyle 21 Aralık Cumartesi akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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