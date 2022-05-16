Esra Erol’da büyük karar! Sosyal medyada tanıştığı Savaş Başıbüyük’e kaçmıştı! Baba evine dönen Sera eşinden af diledi bakın ne yanıt aldı

ÖZGÜR BEY EŞİNİ AFFEDECEK Mİ?

Ailesine dönen Sera Hanım, eşi Özgür Bey ile barışmak istediğini de belirtti. Hafta sonu eşi ve çocuklarıyla bir araya gelen Sera Hanım, "Hala o da beni seviyor, ben de onu çok seviyorum" şeklinde konuştu.