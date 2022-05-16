Esra Erol’da büyük karar! Sosyal medyada tanıştığı Savaş Başıbüyük’e kaçmıştı! Baba evine dönen Sera eşinden af diledi bakın ne yanıt aldı

Ersin Bey, kız kardeşi Sera Soylu'nun üç çocuğunu da yanına alarak sosyal medyada tanıştığı Savaş Başıbüyük'e kaçtığını söyledi ve Esra Erol'dan yardım istedi. Başvurusunun ardından Sera Hanım'ın eşi Özgür Soylu da canlı yayına katılarak hem yaşadıklarını anlattı hem de Savaş Başıbüyük ve Sera Soylu ile yüzleşti.
SAVAŞ BAŞIBÜYÜK CANLI YAYINDA!
Canlı yayına telefonla bağlanan Savaş Başıbüyük, Sera Hanım ile bir yıldır arkadaş olduklarını belirterek "Ben evli değilim, bir çocuğum var. Sera boşandıktan sonra evleneceğiz, ben onu seviyorum" dedi. Takip eden günlerde stüdyoya gelen Savaş Başıbüyük'ün birçok kadını kandırdığı ortaya çıktı.
Savaş Başıbüyük'ün eski eşi canlı yayına telefonla bağlanarak "Hem çocuğuma hem bana zarar verdi. Ona karşı uzaklaştırma kararı aldırdık" dedi. Başıbüyük'ün babası da "Bizim öyle evladımız yok. Sera evine dönüp kendini kurtarsın" ifadelerini kullandı.