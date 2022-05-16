Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 16.05.2022 19:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.05.2022 19:13
    ABONE OL

    Esra Erol’da büyük karar! Sosyal medyada tanıştığı Savaş Başıbüyük’e kaçmıştı! Baba evine dönen Sera eşinden af diledi bakın ne yanıt aldı

    Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına Sera Soylu ve Savaş Başıbüyük olayı damga vurmuştu. Çocuklarını alarak internette tanıştığı Savaş Başıbüyük’ün yanına kaçan Sera Soylu, ağabeyi Ersin Bey’in Esra Erol’da programına başvurması üzerine ortaya çıkmıştı. Yaşadıklarını anlatan genç kadın ailesine dönmek istediğini belirtirken Savaş Başıbüyük hakkında gelen ihbarlar kan dondurmuştu. Sera Hanım, bugünkü canlı yayında eşi Özgür Soylu ile yüzleşerek “Bize bir şans verir misin?” diye sordu. Özgür Soylu’nun cevabı programa damga vurdu.. İşte detaylar...

    Sosyal medyada tanıştığı Savaş’a kaçan Sera eşinden af diledi!

    Ersin Bey, kız kardeşi Sera Soylu'nun üç çocuğunu da yanına alarak sosyal medyada tanıştığı Savaş Başıbüyük'e kaçtığını söyledi ve Esra Erol'dan yardım istedi. Başvurusunun ardından Sera Hanım'ın eşi Özgür Soylu da canlı yayına katılarak hem yaşadıklarını anlattı hem de Savaş Başıbüyük ve Sera Soylu ile yüzleşti.

    SAVAŞ BAŞIBÜYÜK CANLI YAYINDA!
    Canlı yayına telefonla bağlanan Savaş Başıbüyük, Sera Hanım ile bir yıldır arkadaş olduklarını belirterek "Ben evli değilim, bir çocuğum var. Sera boşandıktan sonra evleneceğiz, ben onu seviyorum" dedi. Takip eden günlerde stüdyoya gelen Savaş Başıbüyük'ün birçok kadını kandırdığı ortaya çıktı.

    Savaş Başıbüyük'ün eski eşi canlı yayına telefonla bağlanarak "Hem çocuğuma hem bana zarar verdi. Ona karşı uzaklaştırma kararı aldırdık" dedi. Başıbüyük'ün babası da "Bizim öyle evladımız yok. Sera evine dönüp kendini kurtarsın" ifadelerini kullandı.

        ÖZGÜR BEY EŞİNİ AFFEDECEK Mİ?
        Ailesine dönen Sera Hanım, eşi Özgür Bey ile barışmak istediğini de belirtti. Hafta sonu eşi ve çocuklarıyla bir araya gelen Sera Hanım, "Hala o da beni seviyor, ben de onu çok seviyorum" şeklinde konuştu.

        Sera Hanım, daha sonra ise eşine "Bize bir şans verir misin?" sorusunu yöneltti. Özgür Bey de "Çocuklarım için evet" diyerek Sera Hanım'a güvenmesinin zaman alacağını sözlerine ekledi.

        Bunun üzerine Sera Hanım, "Şu an gururu incindi, haklı. Buna da şükrediyorum. Çok koca yürekli, yufka yürekli. Bu yuvayı kurtarman çok istediğim bir şey" dedi.
            Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
            Haberler Televizyon Esra Erol’da büyük karar! Sosyal medyada tanıştığı Savaş Başıbüyük’e kaçmıştı! Baba evine dönen Sera eşinden af diledi bakın ne yanıt aldı
                SON DAKİKA