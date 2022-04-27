Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Osman Bey kurduğu oyunla Usta Arius’u yakaladı ve infaz etti

Osman Bey kısa bir şaşkınlığın ardından "Seni soysuz… Fakih kisvesine bürünüp soframıza oturdun! Seni otağımda misafir ettim!" sözlerine Usta "Nasıl, nasıl yakaladın beni?" diyerek cevap verir. Osman Bey öfkeyle "Sen fakih postuna girmiş şeytansın! Ben insan postunda bir kurdum! Gayrı pençemdesin!" sözleriyle karanlığın elçisi Usta'yı infaz etti.