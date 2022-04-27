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    • Televizyon
    • 27.04.2022 18:07
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    • 27.04.2022 18:07
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    Hakan, Züleyha için gözünü kararttı! Bir Zamanlar Çukurova 134. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sen beni dinlemedin”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın merakla beklenen 134. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Hakan’ın Züleyha'yı öldürmek isteyen Çolak'ın karşısına dikildiği sahne dikkat çekti. İşte başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova 134. bölüm fragmanı...

    Hakan, Züleyha için gözünü kararttı!

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova'nın 134. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' 28 Nisan Perşembe akşamı 20.00'de 134'üncü bölümüyle atv ekranında olacak.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 134. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Hakan'ın son andaki çabasıyla Züleyha ölümden kurtulurken, hain tuzağın arkasında Çolak'ın olduğunu düşünen Hakan'ın yakaladığı adamlar Vahap'tan emir aldığını söyleyerek hedef şaşırtır.

    Hakan ise daha önce uyardığı Çolak'ın karşısına dikilerek silahını alnına dayar ve Züleyha'dan uzak durmasını söyler.

        Boşanmaktan vazgeçen Betül, Çolak'ın mirasına konmak için planlar yaparken, Züleyha ve Hakan düğün için son hazırlıkları tamamlamak üzeredir.

        Ancak düğün gecesi konağa gelen bir telefon her şeyi alt üst edecektir.

        'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümleriyle her perşembe 20.20'de atv'de.
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            Haberler Televizyon Hakan, Züleyha için gözünü kararttı! Bir Zamanlar Çukurova 134. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sen beni dinlemedin”
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