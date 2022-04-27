Hakan, Züleyha için gözünü kararttı! Bir Zamanlar Çukurova 134. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sen beni dinlemedin”

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova'nın 134. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' 28 Nisan Perşembe akşamı 20.00'de 134'üncü bölümüyle atv ekranında olacak.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 134. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Hakan'ın son andaki çabasıyla Züleyha ölümden kurtulurken, hain tuzağın arkasında Çolak'ın olduğunu düşünen Hakan'ın yakaladığı adamlar Vahap'tan emir aldığını söyleyerek hedef şaşırtır.
Hakan ise daha önce uyardığı Çolak'ın karşısına dikilerek silahını alnına dayar ve Züleyha'dan uzak durmasını söyler.