Hakan, Züleyha için gözünü kararttı! Bir Zamanlar Çukurova 134. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sen beni dinlemedin”

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova'nın 134. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' 28 Nisan Perşembe akşamı 20.00'de 134'üncü bölümüyle atv ekranında olacak.